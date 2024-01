Un altro difensore per la Roma: l’annuncio dell’allenatore

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale in conferenza stampa. Il tecnico spiega che la trattativa è in chiusura. Innesto per i giallorossi

La conferma ufficiale dell’interesse della Roma arriva in conferenza stampa direttamente dal tecnico. Che ha confermato che c’è un’offerta da parte dei giallorossi. Una Roma quindi che guarda non solo all’imminente, ma anche al futuro, visto che in questo caso parliamo di un elemento classe 2006, quindi non ancora maggiorenne, che però ha stuzzicato l’interesse dei giallorossi.

Un difensore, anche in questo caso, che da poco tempo ha iniziato a giocare con i grandi. Senegalese, di proprietà della Pro Vercelli squadra di Serie C che lo ha contrattualizzato fino al prossimo 30 giugno del 2026. Andrea Dossena, tecnico dei liguri, ne ha parlato come detto in conferenza stampa, sottolineando che conosce l’interesse giallorosso nei confronti del proprio tesserato. E non nascondendo, ovviamente, una certa emozione per la cosa.

Calciomercato Roma, Seck ad un passo

“Seck non era mai stato con i grandi, ha lavorato sodo – ha detto Dossena – sia nella costruzione del proprio corpo sia nel capire il calcio sia nel mettersi a disposizione. Sono a conoscenza dell’offerta della Roma: siamo fieri di questa chance, di portare un ragazzo delle nostre giovanili in palcoscenici così importanti. Ora non so come la società voglia chiudere la trattativa, ma penso che siamo in dirittura d’arrivo“.

Insomma, un colpo ormai in canna, uno di quelli che guardano al futuro ma, che vista la necessità di Mourinho, potrebbe tornare utile anche per la prima squadra. Non possiamo dimenticare infatti che Huijsen, elemento che è arrivato sì dalla Juventus, che però aveva giocato in Serie A solamente uno spezzone di gara. Quindi tutt’altro che esperto ma che ha dimostrato di poter rimanere dentro al gruppo giallorosso con i primi 45’minuti messi a referto ieri. Serve un poco odi coraggio quindi per lanciare i giovani e a quanto abbiamo visto Mou ne ha e anche parecchio.