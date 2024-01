Addio immediato Belotti, c’è anche il Napoli: ha già deciso

Calciomercato Roma, addio immediato Belotti: il centravanti di Mourinho ha già deciso. Spunta anche il Napoli, ecco cosa sta succedendo.

Ogni campagna acquisti che si rispetti è sempre in grado di regalare novità e importanti cambiamenti, sovente portando a situazioni inizialmente imprevedibili o scarsamente considerate durante le parentesi di congedo del calciomercato. Per ora, in casa Roma, non mancano esempi nel passato più e meno recente, come ben ci ricorda l’operazione di fine estate condotta con Azmoun prima e Lukaku poi, al termine di un’estate in cui i nomi usciti per l’attacco avevano quasi pressoché ignorato queste due soluzioni.

Da non sottovalutare, poi, quanto accaduto in questi ultimissimi giorni con la questione difensore, che ha per ora visto l’approdo in giallorosso del solo Hujisen dalla Juventus, al termine di una trattativa che non ha soddisfatto del tutto i tifosi ma che, al contempo, ha permesso loro di poter quantomeno intravedere i margini di crescita e miglioramento del giovane profilo olandese, dal quale Mourinho si attende un aiuto immediato in questa delicata parentesi, in cambio di una formazione che di non poco gradimento potrebbe essere proprio alla stessa Juventus in vista futura.

Calciomercato Roma, anche il Napoli pensa a Belotti: preferenza alla Turchia

L’approdo in giallorosso, seppur momentaneo, di Hujisen, dunque, sta rappresentando un’operazione funzionale ed emblematica, in grado di testimoniare le note difficoltà dei Friedkin di poter intervenire in modo concreto durante questo mercato. Fondamentale, infatti, provare a concretizzare uscite e monetizzazioni in questa fase prima di imbattersi in esborsi più impegnativi.

Da tale punto di vista, dunque, la necessità della Roma di rinforzarsi soprattutto in difesa, potrebbe giustificare allontanamenti in altri reparti, tra cui un attacco nel quale sembra esserci sempre meno spazio per Andrea Belotti. Le possibilità di un addio ad interim dell’ex Torino non sono certamente nuove ma, da tale punto di vista, merita di essere riportata la notizia di Aksam.com.

Il giornale turco, infatti, evidenzia come sulle tracce del Gallo ci sia anche il Napoli, alla ricerca di nuove soluzioni in un attacco divenuto improvvisamente e sorprendentemente sterile, complici le difficoltà unisone e dello stesso Osimhen, attualmente impegnato in Coppa d’Africa. Su Belotti, però, ci sono anche Fenerbache e Besiktas, squadra alla quale il centravanti italiano avrebbe dato preferenza in caso di separazione dai giallorossi.