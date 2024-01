Calciomercato Roma, non ci sono solo i bianconeri: addio record e nuova offerta. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Sono stati numerosi i motivi di interesse e dibattito in casa Roma nel corso di queste ultime settimane, contraddistinte dall’avvicinarsi di un calciomercato ufficialmente iniziato poco più di sette giorni fa e fin qui contraddistinto da operazioni, decisioni e valutazioni che non poco interesse hanno generato anche tra le fila capitoline. Qui, da tempo, c’era consapevolezza di dover provare a sfruttare il mese di gennaio per ovviare ad alcune delle defezioni più importanti della rosa, sia in entrata che in uscita.

La situazione relativa al difensore, ovviamente, meritava una priorità ad oggi allentata dall’operazione Hujisen ma non del tutto archiviata, come confermano i diversi interessi ancora vividi in quel di Trigoria per situazioni e scenari che permettano a Tiago Pinto di concretizzare almeno un altro intervento nella regione arretrata. Alla luce delle problematiche economiche del club e, soprattutto, dei paletti imposti a quest’ultimo, però, non va nemmeno sottovalutata la situazione relativa ai possibili addii, tramite i quali potrebbe essere possibile depennare stipendi importanti dal libro paga dei Friedkin o, ancora, monetizzare bottini da investire poi sul mercato.

Calciomercato Roma, non solo il Besiktas: anche l’Olympiakos su Renato Sanches

Non è quest’ultimo caso coerente con la situazione Renato Sanches, rientrante però nella lista di possibili addii finalizzati ad epurare il corpo di giocatori a stipendio della Roma, snellito in modo felicissimo da Tiago Pinto in questo triennio ma, per ora, appesantito in modo evidente da quello che lo stesso GM ha presentato qualche mese fa come una propria “ossessione”.

Ad oggi, purtroppo, il centrocampista di proprietà del PSG si sta rivelando un mero fardello sull’economia del club, come conferma lo scarsissimo impiego e una serie di difficoltà fisiche che hanno confermato l’infelice andamento di un centrocampista annoverato fino a qualche anno fa tra i potenziali fuoriclasse europei. Come ormai noto, Renato Sanches potrebbe lasciare la Roma dopo solo sei mesi e, per ora, un certo interesse sarebbe stato palesato dal Besiktas.

Al club bianconero, però, bisogna aggiungere anche un’altra nota realtà del nostro continente, come scrivono le penne francesi di Le Parisien: a detta di queste ultime, infatti, anche l’Olympiakos, attualmente quarto nel campionato greco, starebbe monitorando e studiando la situazione Renato Sanches per valutarne un suo approdo, con consequenziale e immediato addio alla Roma.