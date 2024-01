Calciomercato Roma, accordo e plusvalenza: colpo sbloccato

Alla vigilia del derby di Coppa Italia arrivano indiscrezioni importanti sul calciomercato invernale della Roma

Cedere per comprare. È questa la parola d’ordine che risuona con maggior forza tra i corridoi di Trigoria e le stanze di viale Tolstoj. Ormai da diverse campagne trasferimenti, il calciomercato della Roma viene fatto con il bilancino, vista la necessità di equiparare i ricavi e i costi tra entrate e uscite. Dopo aver praticamente esaurito il budget da 2 milioni di euro lordi con il prestito di Dean Huijsen dalla Juventus, Tiago Pinto, o chi per lui, hanno bisogno di nuove risorse per poter piazzare un altro colpo.

Ormai da giorni si parla dell’ipotesi Caglar Soyuncu, in uscita dall’Atletico Madrid. Portato al Leicester dall’attuale capo scout giallorosso, José Fuentes, il difensore turco ha diverse pretendenti, ma la concorrenza non è l’unico ostacolo. Per andare a dama, c’è bisogno di perfezionare almeno un’uscita. In scadenza a giugno, Leonardo Spinazzola è finito nei radar di squadre arabe, turche e inglesi, ma si è parlato anche di Atalanta.

Calciomercato Roma, dal Brasile: accordo per Vina

Ad oggi, tuttavia, la pista più calda sulla mancina resta quella legata al futuro di Matias Vina. Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato di un Flamengo ancora vigile sul giocatore, nonostante la richiesta da 10 milioni di euro avanzata dai giallorossi. Per non fare minusvalenza. in realtà, alla Roma basterebbe incassare poco più di 7,5 milioni di euro. Una cifra che, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Brasile, il club carioca avrebbe raggiunto con un rilancio effettuato nelle ultime ore.

Stando al portale ‘Fla Web’, infatti, le due dirigenze avrebbero addirittura già raggiunto un’intesa economica sulla base di 7,8 milioni di euro. Con l’accordo quadriennale col giocatore già trovato la scorsa settimana, per arrivare alla fumata bianca mancherebbe solamente l’intesa sulle modalità di pagamento. Un aspetto non da poco, che in Brasile ha spesso causato l’annullamento di trattativa ben avviate. Attualmente in prestito al Sassuolo, Vina in caso di accordo definitivo andrebbe a vivere la sua seconda esperienza brasiliana, dopo aver vinto tutto con il Palmeiras.