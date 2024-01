Trasferimento in prestito per lui: si trasferirà per essere aggregato in Prima Squadra e collezionare minuti

L’utilizzo dei tanti giovani lanciati da José Mourinho ha giovato alla Roma. Basti pensare a quanto sono diventati importanti, anche a livello numerico di partite giocate, il duo Zaleswki e Bove che spesso e volentieri sono protagonisti dal primo minuto.

L’arrivo di Dean Huijsen e le parole nei suoi confronti del tecnico lusitano fanno capire molto della mentalità del tecnico: “Lui è però uno dei prospetti di maggior qualità nel calcio europeo a questa età. Sarà un grandissimo calciatore”. Parole di stima e affetto per il classe 2005 che si è unito alla Roma nel mercato di gennaio per sopperire alle assenze difensive, reparto in emergenza con Smalling e Kumbulla infortunati più N’Dicka in Coppa d’Africa.

Come detto in apertura, Mourinho non si è mai tirato indietro nel mandare i giovani giallorossi in campo. L’esempio più recente? Niccolò Pisilli. Il centrocampo è entrato a gara in corso nel match di Europa League e al 93′ ha siglato il 3-0 definitivo. Una grande emozione per tutti con Pisilli in lacrime a fine partite e Mourinho che ha ammesso di essere corso negli spogliatoi per evitare di farsi travolgere dall’ondata emotiva.

Il calciatore si avvicina all’accordo

Un altro giovane che era stato preso in considerazione da Moruinho è Martin Vetkal. Il classe 2004 non ha ancora esordito con la maglia della Roma, ma ad ottobre del 2023 ha collezionato il suo primo gettone con la nazionale dell’Estonia nella partita di qualificazioni per Euro 2024 con l’Azerbaijan, scendendo in campo ancora due volte con la Nazionale tra cui l’ultima da titolare e per novanta minuti con l’Austria. Un importante dose di fiducia per un pilastro della Primavera della Roma dove gioca prettamente come mediano, ma senza disdegnare compiti di regia.

Vetkal era presente, tra l’altro, nell’allenamento pre partita di Sheriff Tiraspol-Roma, all’epoca prima giornata della fase a gironi di Europa League. Il talento del ragazzo è in dubbio, ma lo spazio è ridotto e la scelta del prestito è la soluzione migliore. Per questo, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista estone è molto vicino al VVV-Venlo. La società olandese milita nell’Eerste Divisie, l’equivalente della Serie B. I giallorossi spesero 80mila euro per portarlo nella Capitale e al primo anno nell’Under 17 vinse il campionato per poi approdare in Primavera con una rete in 25 presenze.