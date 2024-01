Calciomercato Roma, Pinto senza difesa: clamoroso scippo dell’ex

Dalla Roma al Psg, le sue ottime prestazioni stanno attirando l’interesse dei top club sul calciatore, in particolare del club parigino

Si è concluso il 2023 per la Roma con un ottava posizione in campionato, alle spalle anche dei rivali della Lazio, che grazie all’ultima vittoria sono riusciti a scavalcare i giallorossi. Quest’anno è stato molto complicato per la squadra di Mourinho, che sarebbe però potuto essere molto diverso visto l’ottimo percorso in Europa, terminato con la finale rovinata dall’arbitraggio dell’inglese Taylor.

Il nuovo anno si è aperto con grandi cambiamenti in società, il primo è quello dell’annuncio ufficiale dell’addio di Tiago Pinto, che dopo il mercato lascerà definitivamente la capitale. La finestra di trasferimenti resta un’incognita per il club, viste le limitate risorse economiche che la società può garantire a Pinto.

Nonostante questo, dopo la chiusura definitiva dell’affare Bonucci è arrivato comunque il primo rinforzo per Mourinho, ovvero il giovane centrale della Juventus Huijsen, che non dovrebbe essere l’unico arrivo a gennaio. Tuttavia non è da escludere una cessione a sorpresa, con uno dei calciatori giallorossi finiti in ottica di un top club.

Dalla Roma al Psg, un titolarissimo rischia di partire

In questa prima parte di campionato molti giocatori giallorossi sono apparsi in difficoltà. Il primo è stato il nuovo acquisto Ndicka, che ci ha messo non poco per entrare nelle rotazioni del mister, ma superato un primo periodo di ambientamento l’ex Francoforte ha dimostrato di poter essere un elemento di sicura affidabilità.

La retroguardia romanista è apparsa come il reparto più in difficoltà, complice la partenza di Ibanez e l’infortunio di Smalling, che lo ha costretto a rimanere fuori dal campo per quasi tutta l’attuale stagione. Durante questo periodo difficile sono stati bravissimi Gianluca Mancini e Diego Llorente, che si sono caricati il peso della difesa sulle proprie spalle.

Lo spagnolo in particolare è stata una delle sorprese più positive già dallo scorso campionato, quando al suo arrivo dal Leeds ha stupito tutti per le sue doti da difensore. Le sue ottime prestazioni però stanno cominciando ad attirare l’attenzione di diversi top club, tra i quali, secondo L’Equipe, ci sarebbe anche il Paris Saint Germain su precisa richiesta dell’ex allenatore giallorosso Luis Enrique.

Il club transalpino sta studiando il colpo in difesa: Llorente si trova attualmente alla Roma in prestito, ma il cartellino è di proprietà del Leeds, che potrebbe provare a monetizzare la cessione.