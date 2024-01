Calciomercato, triplo rifiuto e Roma nei guai

Calciomercato, triplo rifiuto almeno per il momento e i giallorossi sono nei guai. Ecco le novità sull’operazione in uscita

Ci sono almeno tre elementi che la Roma potrebbe cedere in questa sessione di mercato. Due potrebbero portare anche degli introiti importanti, un altro, che ormai è sparito dai radar e che difficilmente rivedrà il campo, che farebbe risparmiare un bel poco di soldi sull’ingaggio. Però a quanto pare collaborazione, da parte del giocatore, non ce n’è.

Se Spinazzola potrebbe andare in Premier League o in Arabia Saudita, e Belotti è cercato dalla Fiorentina e dal Como e dal Palermo in Serie B, l’altro uomo in uscita da Trigoria – scommessa clamorosa fallita da Pinto – è quello di Renato Sanches. Il centrocampista, adesso ai box per una distorsione alla caviglia, è in prestito fino alla fine dell’anno dal Psg e la Roma vorrebbe chiudere in anticipo il rapporto. Ma per ora almeno stando alle informazioni che sono state riportate dal giornalista portoghese Bruno Andrade, Renato non avrebbe accettato nessuna proposta messa davanti.

Triplo rifiuto di Renato Sanches

Nelle ultime ore attorno alle prestazioni del giocatore si sarebbero mosse Besiktas in Turchia, PAOK e Olympiakos in Grecia. Tre squadre che hanno mostrato un certo interesse nei confronti del giocatore. Ma per ora nessuna delle tre destinazioni possibili avrebbe convinto il giocatore, che rischia insomma di rimanere a Trigoria, con oggettivamente pochissime possibilità di assaporare il gusto del campo nei prossimi mesi.

Una situazione che oggettivamente un poco di paura alla Roma la mette, visto che il risparmio sullo stipendio avrebbe potuto aprire la possibilità di un innesto in mezzo al campo, magari di un elemento giovane e fisicamente a posto da buttare nella mischia nella seconda parte di stagione. Vedremo se la situazione si sbloccherà nei prossimi giorni, ma al momento è tutto fermo alla decisione del centrocampista portoghese.