Dalla Roma alla Juventus: non solo Cherubini, triangolo choc

L’annuncio RAI sulle possibili mosse di mercato della Juventus chiamano in causa anche la Roma. Ecco cosa sta succedendo.

Scaldatosi con l’operazione Huijsen, l’asse di mercato tra Juventus e Roma calamiterà l’interesse degli operatori di mercato anche nei prossimi giorni.

La firma del difensore olandese con i giallorossi è propedeutica alla chiusura della trattativa tra la Juventus e Luigi Cherubini. Per il fantasista della Roma Primavera, infatti, i bianconeri sono disposti a chiudere la trattativa a titolo definitivo, garantendo ai capitolini una percentuale sulla futura rivendita. Le parti sono ormai sempre più vicine e la quadra definitiva potrebbe già materializzarsi nel corso delle prossime ore. Quello di Cherubini, però, potrebbe non essere l’unico calciatore sulla via di Torino.

Calciomercato Roma, Spinazzola tra Juventus e Milan: intreccio a sorpresa

Stando a quanto riferito su Rai Sport, infatti, sia la Juventus che il Milan starebbero prendendo in considerazione l’ipotesi di mettere le mani su Leonardo Spinazzola, che non rinnoverà il suo contratto con i giallorossi in scadenza quest’estate.

Per l’esterno della Roma si era parlato di possibili sirene arabe, che però non hanno fatto completamente breccia nel calciatore, che potrebbe restare ancora in Serie A. Nel corso della trasmissione Calcio Totale ad affrontare la situazione è stata l’operatore di mercato Michele Fratini.

Fratini, inoltre, ha caldeggiato anche la possibilità di un affondo da parte del Milan, a caccia di un vice Theo Hernandez: “Spinazzola fa gola sia alla Juventus che al Milan: i rossoneri, infatti, non hanno un sostituto di Theo Hernandez”. Appare piuttosto complicato che l’affare possa materializzarsi già a gennaio. Più verosimile, invece, che il profilo di Spinazzola venga preso in considerazione in ottica estiva, soprattutto se, come tanti segnali lasciano presagire, l’esterno non dovesse rinnovare il suo contratto con la Roma.