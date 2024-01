Il prezzo non è l’unico ostacolo: Londra spaventa Roma | ESCLUSIVO

Le indiscrezioni di calciomercato sulla Roma non si arrestano nemmeno alla viglia del derby di Coppa Italia contro la Lazio

Prosegue senza soste il tour de force della Roma. Nemmeno il tempo di metabolizzare l’ingiusto pareggio contro l’Atalanta, che è già tempo di orientare i propri pensieri al Derby. Alle 18 di mercoledì 10 gennaio, contro la Lazio l’undici allenato da José Mourinho si giocherà il pass alle semifinali di Coppa Italia. Le buone notizie per lo Special One sembrano arrivare dal reparto difensivo, con Marash Kumbulla e Diego Llorente che sono tornati ad allenarsi in gruppo dopo le noie muscolari degli ultimi giorni.

Nonostante ciò, tutte le indiscrezioni in entrata sul mercato romanista riguardano il possibile innesto di un altro difensore centrale. Dean Huijsen si è reso protagonista di un esordio molto positivo domenica scorsa, ma le incertezze sulle condizioni di Chris Smalling e l’assenza per la Coppa d’Africa di Evan Ndicka impongono a Tiago Pinto e il suo staff di rimanere vigili. Come è noto, per inserire nuovi elementi in rosa, il dirigente portoghese dovrà riuscire a cedere qualcuno prima del suo addio alla Capitale del 3 febbraio.

Prezzo e concorrenza: le ultime su Alexsandro-Roma

Il nome che mette d’accordo tutti a Trigoria è quello di Caglar Soyuncu, ma l’Atletico Madrid spera di monetizzare dalla sua cessione e il pressing del Fulham e di altre squadre inglesi non è certo d’aiuto. Lo spettro della Premier League, secondo quanto raccolto da Asromalive.it, aleggia anche sul dossier Alexsandro Ribeiro. Almeno tre squadre di Londra hanno chiesto informazioni sul ragazzo al Lille. Il club francese non esclude a prescindere una partenza del 24enne brasiliano, ma ad oggi non sembra contemplare l’ipotesi di un prestito. Fiutando i benefici di una possibile asta inglese, i Dogues partono da una valutazione di circa 20 milioni di euro per l’ex Chaves.

Arrivato in Francia nell’estate del 2022, Alexsandro sta vivendo la sua miglior stagione in Hauts-de France, con 24 presenze complessive fra tutte le competizioni. L’anno scorso si era fermato a 23 presenze totali, con 3 gol realizzati agli ordini dell’ex allenatore giallorosso Paulo Fonseca.