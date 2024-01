Incredibile, l’ha fatto di nuovo: ha già svuotato l’armadietto

Incredibile quanto sta succedendo proprio in queste ore. Il giocatore lo ha fatto di nuovo. Ha già svuotato l’armadietto

Evidente che ci sia qualcosa che non va. Evidente che ci sia qualcosa che non lo lascia tranquillo in nessun posto. Perché già è apparso abbastanza strano il suo addio così veloce alla Roma. Un addio che si potrebbe rivedere adesso, visto che ha fatto quello che era successo un poco di tempo fa nella Capitale.

Sì, parliamo di Matic, che se n’era andato al Rennes, e che adesso potrebbe lasciare il club francese. Le notizie che arrivano d’Oltralpe lasciano poco spazio all’interpretazione: il giocatore, si legge, avrebbe già svuotato l’armadietto e avrebbe lasciato il gruppo WhatsApp della squadra.

Matic, addio Rennes

L’addio quindi appare certo, anche se la destinazione è tutta da scoprire. Secondo il giornalista Mohamed Toubache-Ter, il Lione avrebbe presentato la bellezza di 2 offerte per l’ex centrocampista giallorosso, ma il club rossonero di Francia avrebbe rifiutato per principio. Quindi stop per ora a tutte le operazioni, ma il saluto non è in discussione. Si deve trovare solamente l’occasione giusta e da qui alla fine del mese arriverà di certo.

Insomma, un Matic che dopo l’addio alla Roma, decisamente inaspettato, non riesce a trovare una sistemazione. Il Rennes sembrava per lui l’occasione adatta, anche perché era riuscito a strappare un contratto importante per 3 anni. E invece qualcosa si è rotto anche lì. Un altro trasloco sei mesi dopo. E con la carriera che ormai si avvia verso la conclusione, non è facile trovare qualcuno disposto a prenderti.