Infortunio ed esami strumentali, c’è frattura: salta la Roma

Infortunio e sentenza dopo gli esami strumentali, c’è frattura: rischio Roma sempre più serio. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il giro di boa del campionato è stato superato domenica scorsa contro l’Atalanta, al termine di una gara ricca di emozioni ed eventi, in grado di restituire consapevolezza circa la vivezza e l’unità di intenti dei giocatori di Mourinho anche in una parentesi delicata e complicata come quella attuale, contraddistinta dalla presenza di numerosi impegni nonché da plurime defezioni tra le fila giallorosse, complici infortuni o partenze per la Coppa d’Africa.

Come noto, proprio quest’ultimo aspetto ha avuto un sapore di grande discriminante in questi primissimi giorni del 2024, collimanti anche con l’apertura ufficiale del calciomercato e, dunque, con la possibilità di vedere Tiago Pinto distinguersi per i possibili ultimi colpi di questa sua avventura professionale nella Capitale. Per ora, in quel di Trigoria si è registrato l’arrivo momentaneo di Hujisen, approdato in prestito secco dalla Juventus, con un’operazione che pare avere tutti i contorni del più classico “do ut des”, accontentando le due parti in causa ma un po’meno i tifosi.

Esami strumentali e frattura composta per Oristanio, Roma-Cagliari a serio rischio

Questi ultimi, comunque, si godono intanto la presenza di un elemento apparso quantomeno tranquillo nel secondo tempo di Roma-Atalanta e, per ora, destinato a rappresentare un coadiuvante di importanza non trascurabile, soprattutto in una parentesi contraddistinta dalle su citate assenze e dalla densità di impegni in agenda per tutto il mese di gennaio e non solo.

Domenica, in quel di Milano, inizierà infatti il girone di ritorno di una stagione che, fra circa un mese, vedrà anche il rientro nel vivo delle competizioni europee, in attesa di capire quali ambizioni potrà vantare la Roma anche in Coppa Italia. Frattanto, i numerosi impegni che attendono la squadra di Mourinho permettono di segnalare novità non poco importanti, che potrebbero riguardare indirettamente anche lo stesso mondo giallorosso.

Particolare attenzione, dunque, va rivolto a quanto emerso in queste ore, relativamente all’infortunio di Gaetano Oristanio, classe 2002 del Cagliari. L’impegno casalingo contro gli isolani è in programma il 5 febbraio e, in vista di tale incrocio, la presenza del centrocampista è a dir poco in dubbio. Gli esami strumentali, infatti, hanno evidenziato una frattura composta del quinto metatarso del piede destro che, in attesa di prognosi ufficiali, potrebbe tenerlo fuori per più di un mese.