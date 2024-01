Lazio-Roma, esami per Pellegrini e doppio rientro in gruppo

La presenza di Lorenzo Pellegrini nel derby di Coppa Italia, è stata messa in discussione dal colpo ricevuto alla schiena in Roma-Atalanta

Il duro colpo ricevuto dopo pochi istanti dal fischio d’inizio di Roma-Atalanta, potrebbe complicare la situazione medica di Lorenzo Pellegrini.

Nonostante il capitano giallorosso abbia proseguito la gara con i bergamaschi, pare che il problema rimediato alla schiena persista anche alla vigilia del derby di Coppa Italia. Intanto, tornano in gruppo due importanti pedine dello scacchiere giallorosso.

Pellegrini attende i risultati, Kumbulla e Llorente di nuovo in gruppo

Se vi siete persi i primi secondi della partita con l’Atalanta, sappiate che protagonista assoluto è stato proprio Lorenzo Pellegrini che, dopo appena una manciata di secondi, si è ritrovato costretto a farsi soccorrere dai medici giallorossi. Un duro colpo alla schiena ricevuto, ha causato un forte dolore che, complice l’adrenalina e il riscaldamento appena concluso, non ha impedito al capitano giallorosso di proseguire il match. L’illusione che il colpo non abbia sortito particolari effetti, inoltre, è stata alimentata da una prestazione a dir poco convincente del numero 7 romano. Le raffinate trame tessute con Dybala e Lukaku, hanno più volte gettato la difesa di Gasperini nel panico. Scambi di prima e movimenti tra le linee, hanno mostrato a tratti le potenzialità del trio giallorosso, sul quale, secondo molti tifosi, si dovrebbe puntare senza remore. Tuttavia, al risveglio, Pellegrini deve aver manifestato un dolore non trascurabile.

La paura di un potenziale infortunio, ha spinto i professionisti di Trigoria a effettuare degli esami strumentali, previsti per oggi, dai quali Mou e Pellegrini potranno carpire le probabilità della presenza nel derby. Il derby in Coppa in Italia e la sfida a San Siro con il Milan, sono due appuntamenti cruciali per la stagione della Roma e trovarsi preclusa la possibilità di scatenare il trio sopracitato, potrebbe infastidire non poco lo Special One. A rasserenare in parte il tecnico portoghese, ecco la partecipazione di due calciatori alla sessione odierna degli allenamenti. Si tratta di Diego Llorente e Marash Kumbulla. Sebbene sia improbabile la presenza dei due nel derby di domani, la partecipazione all’allenamento di gruppo, senza trattamenti personalizzati, potrebbe essere il preludio ad un definitivo rientro dai rispettivi infortuni. Tanto Llorente, a causa delle sue luccicanti prestazioni, quanto Kumbulla, per via della prolungata assenza, risultano fondamentali per permettere ai giallorossi di affrontare campionato, Europa League ed eventualmente la Coppa Italia, senza sentirsi costantemente in pericolo nelle retrovie.