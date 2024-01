Mourinho rinnova con la Roma, i Friedkin hanno deciso: c’è la data

Rinnovo Mourinho, i Friedkin hanno deciso: c’è già la data. Ecco gli ultimi, importantissimi, aggiornamenti in casa Roma.

Numerosi aspetti stanno certamente tenendo vivida ed elevata l’attenzione in casa Roma, alla luce della delicatezza del corrente periodo nonché del pieno svolgimento di un calciomercato che, nelle prossime settimane, dopo Hujisen, potrebbe generare novità ulteriori in quel di Trigoria.

Qui, al netto della prossima e annunciata separazione da Tiago Pinto, c’è ormai consapevolezza di dover provare ad accontentare, nei limiti del possibile, Mourinho e quel suo anelito ad affrontare la stagione rimanente nelle migliori condizioni possibili. Non sarà sicuramente compito semplice, soprattutto se si tiene conto del corpo di questioni con le quali, all’interno del club dei Friedkin, bisognerà fare i conti per preparare e apparecchiare nel migliore dei modi il prossimo futuro, parte del quale pare destinato a dipendere anche da quanto raccolto dalla squadra in una stagione ancora tutta da vivere.

Mourinho rinnova con la Roma, i Friedkin lo hanno capito: deadline rispettata

Intanto, in questi minuti, arrivano aggiornamenti tutt’altro che trascurabili su un aspetto che, da mesi, sta tenendo col fiato sospeso i tifosi della Roma, consapevoli della sempre più vicina scadenza contrattuale di Mourinho e, ancora, incuriositi da quell’atteggiamento di apertura al rinnovo da parte dello Special One, cui non aveva fatto seguito, almeno nelle precedenti settimane, un feedback simile da parte di dirigenza e proprietà.

Sul futuro di Mourinho e sul rinnovo, però, vanno segnalate le novità descritte da Francesco Balzani, a detta del quale i Friedkin sarebbero intenzionati a proseguire il rapporto con il portoghese per almeno un altro anno. La questione rinnovo, stando a quanto si legge, vorrebbe essere chiusa dalla proprietà dopo il derby di Coppa Italia di mercoledì 10 gennaio. I motivi di tale decisione, dopo una parentesi contraddistinta da una parvenza di scetticismo, sarebbero legati alla consapevolezza di non poter prescindere da Mourinho, sia per la squadra che per la piazza.

Ancora, poi, le parole dell’allenatore spese dopo Bologna e quella volontà di scendere anche a compromessi con un progetto low cost sono una discriminante di poco conto, così come non si può trascurare l’esigenza della Roma di fare affidamento ancora ad un polo di attrazione e di comunicazione quale Mourinho ha continuato a rivelarsi in questi anni. L’accordo dovrebbe basarsi su un prolungamento annuale con opzione sul secondo anno legata alla qualificazione in Champions League, con cifre diverse da quelle attualmente percepite dal tecnico.

Il mercato, infine, sarà ponderato dal nuovo Ds, il cui annuncio dovrebbe arrivare a febbraio, deadline fissata da tempo anche per la decisione definitiva sulla questione rinnovo di Mourinho, che parrebbe ormai aver preso una direzione abbastanza chiara.