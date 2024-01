Squalifica a sorpresa, UFFICIALE: salta la Roma

Squalifica a sorpresa: due giornate di squalifica per il centrocampista che salta anche la gara contro la Roma del 20 gennaio

Non ci sarà contro la Roma. Si è beccato, alla fine del match, proprio negli istanti finali. E quindi oltre a saltare il prossimo turno di campionato non potrà essere a disposizione del tecnico nemmeno quando la sua squadra arriverà all’Olimpico.

Dopo la gara contro il Milan in programma il prossimo weekend, i giallorossi di Mourinho torneranno in casa per affrontare il Verona di Baroni, formazioni in difficoltà non solo per la classifica ma anche per quello che è successo dentro la società nel corso delle ultime settimane, che non potrà contare su un elemento che sicuramente è uno di quelli che potrebbero in un certo senso fare la differenza. Ufficiale infatti la squalifica per due giornate, così come si legge nel comunicato del giudice sportivo che ha preso i provvedimenti dopo un weekend caldissimo di partite.

Squalifica ufficiale, Lazovic salta la Roma

Squalificato per due giornate Lazovic, per aver al “50′ del secondo tempo contestato in modo plateale e irriguardoso l’operato arbitrale”. Ovvio che le proteste venivano per il gol dell’Inter, con annesso fallo di Bastoni non fischiato e nemmeno pescato dal Var, un errore confermato anche da Gervasoni che nella notte di domenica ha parlato a Dazn durante il programma Open Var, confermando anche che Nasca verrà mandato in Serie B (era al monitor) per un poco di tempo.

Oltre il danno per il Verona – che comunque ha sbagliato anche un calcio di rigore con Henry proprio allo scadere – la beffa. Le proteste hanno portato a questa squalifica di un giocatore importante per Baroni. Che salterà quindi anche la gara dell’Olimpico in programma il prossimo 20 gennaio alle 18. E salterà ovviamente anche l’Empoli, un impegno fondamentale per la salvezza.