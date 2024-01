Un figlio del Sud come erede di Mourinho: nome da non credere

Proseguono i rumours e le indiscrezioni sul futuro della panchina della Roma. Il rebus Mourinho, infatti, non è stato ancora sciolto.

Archiviato il pareggio contro l’Atalanta, la Roma si prepara alla delicatissima sfida contro la Lazio, valida per il quarto di finale di Coppa Italia. Derby che, chiaramente, assume un ruolo di nevralgica importanza nell’economia delle stagioni delle due squadre, reduci da una prima parte di stagione piuttosto altalenante e a caccia di conferme.

Lo sa bene José Mourinho, che anche in queste ore sta facendo parlare di sé. Abbandonato lo stadio subito dopo il triplice fischio del match contro l’Atalanta, il tecnico portoghese non ha rilasciato dichiarazioni. Non è la prima volta che capita in questa stagione. L’allenatore della Roma, però, sta calamitando l’attenzione mediatica anche per un altro motivo. Lo Special One è infatti legato ai giallorossi da un contratto in scadenza nel 2024 e per sua stessa ammissione, almeno fino a questo momento, non sono stati avviati dei contatti per intavolare il prolungamento. L’allenatore portoghese ha dichiarato di non temere che i Friedkin possano aver iniziato dei colloqui con altri allenatore. Tuttavia, da un punto di vista giornalistico il tema riguardante il futuro della panchina della Roma è diventato di stretta attualità già da diverse settimane.

Santini a TV PLAY: “Palladino piace molto alla Roma”

Sono diversi i nomi che si sono fatti per l’eventuale dopo Mourinho. Da Thiago Motta a Pioli, passando per Conte e Palladino. L’attuale tecnico del Monza piacerebbe e non poco anche alla presidenza giallorossa, almeno stando alle parole del giornalista Fabio Santini, intervenuto nel corso della diretta Twitch di TV PLAY.

Secondo Santini, infatti, nel caso in cui si dovessero creare le premesse per l’addio di Pioli, il primo nome nella lista dei desideri del Milan sarebbe quello di Thiago Motta. A poter finire sulla panchina della Roma, però, potrebbe non essere Pioli ma Palladino, autore di un’altra stagione importante alla guida dei brianzoli. Di seguito le parole di Santini: “Moncada da circa un mese sta parlando con Thiago Motta. Se Pioli dovesse salutare a fine stagione, sarà l’attuale tecnico del Bologna il nuovo allenatore del Milan. Palladino? Piace molto alla Roma”.

Nato e cresciuto a Napoli, Palladino si sta facendo apprezzare in questi anni per la grande capacità di inculcare una proposta di gioco chiara e innovativa ai suoi calciatori. Non è un caso che anche lo scorso anno sia stato accostato a panchine di un certo spessore, come quella della Juventus. Legato al Monza da un contratto in scadenza nel 2024, l’allenatore dei brianzoli sarà sicuramente uno dei profili che animerà il valzer delle panchine. Staremo a vedere cosa succederà.