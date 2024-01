Addio prima di Milan-Roma, stanno chiudendo: tutte le cifre

Nuova offerta e parti sempre più vicine, ecco tutte le cifre: addio prima di Milan-Roma.

Numerosi aspetti stanno mantenendo elevata l’attenzione in casa Roma, alla luce degli impegni in campionato e di un calciomercato che potrebbe ancora regalare novità nelle prossime settimane giallorosse. Parallelamente all’evoluzione di una stagione che, dunque, resta ancora lunga, non vanno sottovalutati i possibili cambiamenti derivanti dall’attuale campagna acquisti che, proprio in questi giorni, ha permesso a Mourinho di vedere quantomeno rinforzata da un punto di vista numerico la propria difesa.

Al netto dell’errore, veniale, nel derby, il profilo olandese sta rappresentando un possibile elemento coadiuvante per la prossima parte di stagione, alla luce delle difficoltà di Smalling e del rientro dopo circa nove mesi di Kumbulla, reduce da un infortunio grave e necessitante ovviamente di tempo per portarlo nuovamente ad essere fisicamente affidabile. Al contempo, però, non vanno nemmeno sottovalutati gli scenari in uscita e le tante altre novità che, in Serie A, stanno toccando altre realtà del campionato, con le quali la Roma dovrà presto vedersela.

Addio prima di Milan-Roma, le ultime su Krunic

Tra queste, figura ovviamente il Milan, partito con il botto nel campionato attuale ma reduce da mesi a dir poco complicati, macchiato ulteriormente dalla fresca e discussa eliminazione in Coppa Italia da parte dell’Atalanta, successiva di qualche ora a quella della stessa Roma nel derby. Due realtà in difficoltà ma accomunate dalla volontà di centrare quell’obiettivo Champions ad oggi più vicino alla compagine di Pioli che a quella di Mourinho.

La partita di domenica di San Siro, dunque, non poca valenza potrebbe dunque assumere anche ai fini della suddetta rincorsa e, proprio in attesa di aggiornamenti su Dybala da un lato e Gabbia dall’altro, non sfuggano le novità di calciomercato a ridosso dello scontro diretto. Stando a quanto raccolto da Matteo Moretto, infatti, il Fenerbache sarebbe sempre più vicino a chiudere l’affare Krunic, dopo aver avanzato un’offerta di circa 4.5 milioni di euro.

A Via Aldo Rossi si aspettano un ultimo rilancio prima della chiusura definitiva, che potrebbe essere sempre più vicina e portare il centrocampista a raggiungere la Turchia già prima della gara di San Siro.