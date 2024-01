Belotti vola dal grande ex, addio Roma: destinazione choc in Serie A

Le indiscrezioni sul futuro di Andrea Belotti continuano a rincorrersi, infiammando il calciomercato Roma

Nonostante l’iter riabilitativo di Tammy Abraham non preveda un rientro a pieno regime prima di fine febbraio-inizio marzo, il reparto avanzato della Roma resta quello che lascia maggiormente tranquilli José Mourinho e i tifosi giallorossi. Con la partenza di Sardar Azmoun per la Coppa d’Asia subito dopo il derby contro la Lazio, il futuro di Andrea Belotti resta comunque tutto da scrivere. Proprio l’esplosione dell’attaccante iraniano ha limitato terribilmente il minutaggio del Gallo che, in caso di offerte interessanti, può lasciare la Capitale già a gennaio.

L’eventuale cessione dell’ex Torino porterebbe in dote una plusvalenza totale alla Roma, che lo ha ingaggiato a parametro zero nell’estate del 2022. Brentford, Fulham, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Como e Palermo sono solo alcune delle squadre accostate al 30enne in questi primi giorni di calciomercato invernale. Nelle ultime 48 ore, abbiamo registrato anche alcune indiscrezioni turche in merito a Besiktas, Napoli e Fenerbahçe, mentre sono di oggi le notizie su una nuova e clamorosa pista in Serie A.

Addio Belotti, la Salernitana chiama la Roma

Secondo il giornalista Attilio Malena, infatti, la Salernitana si sarebbe iscritta alla corsa per il bomber di Calcinate. Il grande ex, Walter Sabatini, avrebbe effettuato dei sondaggi per regalare a Pippo Inzaghi un attaccante di livello internazionale. Con Boulaye Dia impegnato in Coppa d’Africa e comunque destinato ad una cessione a gennaio o in estate, il direttore amaranto avrebbe individuato proprio in Belotti uno dei migliori profili per la sostituzione del nazionale senegalese.

Autore di un avvio di stagione molto incoraggiante, l’ex rosanero ha poi vissuto dei momenti molto difficili in giallorosso. Il suo bottino, ad oggi, recita sei gol e due assist in 19 presenze complessive.