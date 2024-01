Calciomercato Roma, gran ritorno in difesa: ha già deciso

Calciomercato Roma, gran ritorno e trasferimento senza obbligo: arriva la prima decisione. Le ultime sul rinforzo in difesa.

La questione difensore, come da tempo noto, sta certamente rappresentando una di quelle in grado di attirare e catturare le maggiori attenzioni in casa Roma, tra le fila degli addetti ai lavori ma anche, più in generale, di una piazza consapevole di trovarsi da circa un mese a questa parte in una fase delicatissima e potenzialmente cruciale della stagione.

Al netto di un percorso che resta ancora lungo e imprevedibile, infatti, è dalla sfida con la Fiorentina di metà dicembre che gli uomini di Mourinho affrontano incroci delicati e importantissimi contro realtà destinate a contendersi fino alla fine un piazzamento in Champions League, anelato dalla società dei Friedkin e rappresentante un obiettivo dai risvolti economici certamente non trascurabili per il mondo capitolino tutto. Alla delicatezza di tale fase, poi, va certamente aggiunta quella della vivezza di un calciomercato invernale che potrebbe regalare ancora novità e cambiamenti, sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Roma, affondo e preferenza alla Premier League: le ultime su Soyuncu

Possibili allontanamenti e cessioni, come si è ormai potuto comprendere, paiono destinati a fungere da sostrato a possibili nuove operazioni in entrata, tutt’altro che da escludersi dopo l’approdo in prestito di Hujisen, giunto dalla Juventus solamente a titolo temporaneo. Le difficoltà fisiche di Smalling e l’attesa per il ritorno di Ndicka dalla Coppa d’Africa lasciano intendere come il giovanissimo difensore olandese potrebbe non bastare per ovviare a questa fase emergenziale di campionato.

Ciò spiega il motivo per il quale, dunque, ai piani alti di Trigoria si monitorano e studiano anche altre situazioni, tra le quali, come già emerso negli ultimi giorni, parrebbe poter rientrare anche un nome non nuovo al mondo Roma. Ci riferiamo a Caglar Soyuncu, ormai ai margini del progetto Atletico Madrid e sul quale arrivano nuovi aggiornamenti da parte del giornalista italiano di Relevo, Matteo Moretto. Stando a quanto da lui appreso, infatti, il Porto avrebbe per ora proposto un prestito oneroso per l’ex Leicester, senza però obbligo di riscatto.

La Roma, pur essendo interessata, è per il momento ferma, mentre il Fulham parrebbe attualmente preferire un suo arrivo in estate: per ora, dunque, la situazione è totalmente in divenire, con la possibilità di assistere a nuovi affondi dalla Premier League, campionato al quale il giocatore parrebbe aver dato momentaneamente preferenza in caso di addio all’Atletico Madrid a gennaio.