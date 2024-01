Calciomercato Roma, ora è UFFICIALE: va a giocare in Serie B

Calciomercato Roma, adesso è UFFICIALE: chiuso l’affare in uscita, il giocatore va a giocare in Serie B

Ufficiale il colpo in uscita. E “purtroppo”, non parliamo di un elemento che potrebbe sbloccare la situazione di Mourinho che è in attesa, almeno si pensa, di un altro difensore centrale per la seconda parte di stagione. Ma si parla di un elemento della primavera di Guidi che la Roma ha ceduto a titolo definitivo.

Ad annunciarlo attraverso i propri profili social, è stato lo stesso club giallorosso. Il giocatore francese va a Lecco per cercare di dare una mano alla formazione lombarda alla ricerca della salvezza in cadetteria. E quindi avrete capito che non si tratta nemmeno di Belotti, accostato proprio in queste settimane sia al Como che al Palermo, formazioni che hanno comunque delle ambizioni diverse.

Calciomercato Roma, Louakima al Lecco

Corentin Louakima, difensore classe 2003, esterno sia basso che alto, è ufficialmente un nuovo giocatore del Lecco. Nessuna possibilità per lui di rimanere in giallorosso e cercare il salto grande in Prima Squadra, non si è mai parlato di un suo possibile approdo e allora, vista anche l’età, meglio andare a giocare in cadetteria e magari mettersi in mostra sin da subito per non bruciare altri anni della propria carriera.

L’affare, così come spiegato dal club giallorosso, è a titolo definitivo. Quindi un addio senza nessuna possibilità di ritorno nella Capitale. A meno che l’esterno non esploda nei prossimi anni – sono tanti i giovani partiti che poi la Roma ha cercato di riprendere – e quindi non torni di nuovo nei radar.