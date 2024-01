Calciomercato Roma, poker d’addii per un innesto: data fissata

Calciomercato Roma, sono 4 gli elementi in uscita per fare spazio al difensore centrale. Obiettivo concreto

In quattro via per un innesto. O almeno, per meglio dire, uno di quattro per poter prendere un altro centrale che al momento serve a Mourinho. E dopo tanti nomi che sono circolati nel corso degli ultimi mesi, uno sembra essere finalmente quello che potrebbe arrivare alla Roma, anche se secondo alcune indiscrezioni potrebbe preferire la Premier League.

Si parla poco di Chalobah in questo momento in casa giallorossa, così come si parla poco di Solet e di Sarr. Il nome adesso è quello del turco Soyuncu, difensore dell’Atletico Madrid che è arrivato a zero dal Leicester e che nel corso di questa stagione ha giocato assai poco. Un difensore in uscita, quindi, che potrebbe fare al caso della Roma. Ma serve almeno un’altra cessione. E serve avere pazienza, visto che la Roma, si legge sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina, spera di trattarlo nell’ultima settimana di gennaio.

Calciomercato Roma, in 4 in uscita

Sono 4 i nomi che potrebbero partire in questa sessione di mercato. Oltre Renato Sanches, in lista ci sono anche Spinazzola, Celik e Karsdorp, tutti esterni, tutta gente che non ha convinto del tutto e che potrebbe fare spazio a quel centrale che a Mou serve, eccome, per cercare di completare il campionato senza doversi inventare nulla, cosa che è successa già non solo quest’anno ma anche in altre occasioni pure nelle annate scorse.

Insomma, un poker di addii per un solo centrale. Gente che comunque sa bene che potrebbe essere ceduta – qualora arrivasse l’offerta giusta – anche se ci dovesse essere un solo innesto. Perché i tre esterni a destra sono tanti, e non tutti come si può vedere convincono, mentre Spinazzola è in scadenza, quindi qualche incasso farebbe bene alla Roma.