Dal Bayern alla Roma: infortunio superato e via libera Mou

Dal Bayern alla Roma: l’infortunio ormai è acqua passata e ci potrebbe essere anche il via libera per Mou, che spinge per un accordo

Se ne sta parlando poco in questi ultimi giorni. Ma la notizia ufficiale del suo recupero potrebbe ovviamente spingere la Roma a ripensarci. Anche perché, se sta bene, è un elemento che può davvero aiutare Mourinho a fare scelte nella seconda parte di stagione.

Sparito dai radar per un poco di tempo non solo perché ormai fuori dai piani del club londinese, ma anche come detto per via di un infortunio, Chalobah è tornato ad allenarsi con il Chelsea ma come sappiamo non ha nessuna possibilità di entrare nelle rotazioni di Mauricio Pochettino da qui a fine giugno. Lui è uno di quelli che deve lasciare i Blues, perché anche il club ha deciso di dare un taglio alle spese e ha messo tutti gli esuberi sul mercato. Difficile possa andare via a titolo definitivo, assai probabile se non sicura la sua cessione in prestito. E anche lo Standard.co.uk spiega che la Roma c’è.

Dal Bayern alla Roma, la situazione Chalobah

“Si dice che Mourinho sia desideroso di un accordo” si legge. E di vero sicuro ci sarà qualcosa, visto che Chalobah in più di un’occasione, almeno fin quando poi non è iniziato ufficialmente il mercato, è stato accostato ai giallorossi. Che dopo aver preso Huijsen in prestito dalla Juventus fino alla fine della stagione, potrebbero prendere un altro centrale. Anzi, sono quasi obbligati a prenderlo visto che, nonostante prima o poi Ndicka tornerà dalla Coppa d’Africa, non si ha nessuna certezza di Smalling e Kumbulla ha bisogno di un poco di tempo per tornare in forma dopo l’operazione al ginocchio.

Insomma, un ritorno di fiamma per il difensore inglese. Che è guarito e che ha tutta la voglia di rimettersi in corsa. E la Roma gli potrebbe dare una grande opportunità. Potrebbe essere questo uno degli ultimi colpi di Tiago Pinto. Facile? Tutt’altro: su Chalobah, secondo le informazioni riportate da TeamTalk, c’è l’interesse del Crystal Palace e anche quello del Bayern Monaco, bruciato proprio in queste ore dal Tottenham per Dragusin, ad un passo dalla Premier League.