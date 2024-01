Erede Rui Patricio in Serie A: addio annunciato e assist Roma

Il procuratore svela il possibile futuro del suo assistito e i giallorossi restano alla finestra in pole position

La Roma ha inaugurato la propria stagione con una vittoria per 2-1 in Coppa Italia con la Cremonese, che è valsa la qualificazione ai quarti con la Lazio, e con il pareggio interno in Serie A con l’Atalanta. Un inizio positivo nonostante le molte assenze su più ruoli.

In primis in difesa. L’arrivo di Dean Huijsen, che ha debuttato proprio nella sfida contro gli orobici, è solo un tassello dato che gli infortuni di Smalling e Kumbulla più la partenza in Coppa d’Africa di N’Dicka hanno lasciato più di qualche spazio vuoto nel reparto arretrato. Da considerare sempre le condizioni fisiche di Mancini, afflitto da pubalgia. Il 23 giallorosso continua a dare l’anima in campo, ma Mourinho sa meglio di tutti che va risparmiato in alcune situazioni, come capitato in Coppa Italia con la Cremonese.

Negli altri ruoli il quadro è leggermente migliore. Certo, a centrocampo i colpi estivi Renato Sanches e Aouar hanno deluso, principalmente per problemi fisici, ma Mourinho ha sempre trovato il modo di attingere dalla propria rosa per non farsi mai trovare troppo in emergenza. In attacco invece c’è il pienone: il ko di Abraham, rottura del crociato all’ultima giornata dello scorso anno, non è pesata a livello numerico viste le presenze di Lukaku, Azmoun, Belotti e Dybala che nonostante qualche acciacco ha risposto spesso presente.

Le parole dell’agente portano verso Roma

Il nome che invece circola nelle ultime ore è quello di Michele Di Gregorio. In forma al Monza e fin qui quasi all’unanimità eletto miglior portiere della prima parte di stagione per rendimento, ha raccolto l’interesse di varie piazze importanti. L’agente dell’estremo difensore, Alberto Belloni, ne ha parlato a TVPlay.it: “Del domani non c’è certezza. Nel calcio le cose cambiano molto velocemente ed è innegabile che Di Gregorio stia facendo molto bene. Siamo concentrati sul Monza e sul finire bene il campionato, arrivati a fine stagione valuteremo cosa fare insieme alla società”.

Sulla domanda riguardante qualche indizio in più Belloni si è espresso così: “Lo step più giusto secondo me sarebbe andare in un club importante in Italia perché con l’età che ha può avere la prospettiva di restare 5-6 anni continuando nel suo percorso di crescita. Ci sono stati contatti anche con l’estero, ma stiamo valutando”. Insomma, parole che aprono eccome alla pista Roma che potrebbe pensare di sostituire Rui Patricio proprio con Di Gregorio.