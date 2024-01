Formazioni ufficiali Lazio-Roma: Mou rischia in difesa

Comunicate pochi istanti fa le formazioni ufficiali del derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma. Ecco le scelte di Sarri e Mou

Dopo innumerevoli voci riguardo le probabili formazioni dell’attesissimo derby della capitale – valido per i quarti di finale di Coppa Italia – ecco finalmente le comunicazioni ufficiali, che dissipano qualsiasi possibile nube intorno alle scelte dei due tecnici.

Se in casa Lazio i dubbi più pressanti riguardavano i possibili convocati, per José Mourinho vi è stato un controverso ballottaggio in campo, a causa di un contesto difensivo ancora in fase di definizione.

Fiducia al 18enne bianconero

La prestazione maiuscola di Daen Huijsen nel secondo tempo di Roma-Atalanta, nonostante i miseri 55 minuti spesi fino ad oggi in Serie A, avrebbe definitivamente convinto José Mourinho a schierarlo dal primo minuto nella delicatissima sfida di Coppa Italia con i rivali romani. La personalità e la freddezza emotiva dimostrata a soli 18 anni nel match pareggiato con i bergamaschi, deve aver rasserenato Mourinho, fornendogli i presupposti per gettarlo immediatamente nella mischia. Si tratta, con grande probabilità, della partita più importante disputata fino ad adesso dalla Roma e l’ex bianconero, dopo una manciata di allenamenti in gruppo e un solo tempo speso nel rettangolo verde, dovrà reggere sulle spalle la pressione di una delle partite più sentite d’Italia.

Insieme al giovane olandese, a formare la linea difensiva giallorossa, ecco Kristensen e Gianluca Mancini. Quest’ultimo, risulta piuttosto fondamentale in ottica derby, grazie alle sue rinomante caratteristiche di provocatore e gestore del piano psicologico. La stracittadina, difatti, vede gran parte del suo svolgimento concretizzarsi nell’aspetto psicologico del match. Llorente, affaticato da un adduttore indurito, non è riuscito a prendere parte all’impresa. Scontati, a meno di infortuni nel riscaldamento, i due diamanti giallorossi in attacco: la collaudata sintonia tra Lukaku e Dybala, risulta piuttosto cruciale per impegnare realmente la linea difensiva biancoceleste.

Sul fronte Lazio, ecco l’intramontabile 4-3-3 di mister Sarri. L’assenza di Provedel, dopo alcuni dubbi riguardo la sua condizione, è confermata. Al suo posto, Mandas. Romagnoli torna titolare dopo settimane, proprio per il big match capitolino. Luis Alberto, nonostante la convocazione, partirà ugualmente dalla panchina, per evitare di accumulare minuti prematuramente. Pedro poi, perde il ballottaggio con Zaccagni, ma l’impiego dello spagnolo a partita in corso è piuttosto probabile, anche in virtù della maledizione dell’ex, che aleggia sempre in casa Roma.

Le formazioni ufficiali

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Huijsen, Karsdorp; Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku

Lazio (4-3-3): Mandas; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni