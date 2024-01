Infortunio Dybala, UFFICIALE: la prima diagnosi dopo Lazio-Roma

Infortunio Dybala in Lazio-Roma, arriva la prima diagnosi: ecco gli ultimi aggiornamenti dopo la sconfitta di Mourinho contro Sarri.

Non è stato un derby felice per i giallorossi, reduci da una sconfitta episodica ma pesante e gravosa al termine della stracittadina odierna, conclusasi sul risultato di 1-0 per gli uomini di Maurizio Sarri. Gli eventi e i motivi di interesse sono stati certamente numerosi e, già prima della gara, avevano mantenuto alta l’attenzione, portando tifosi ed addetti ai lavori a concentrarsi su diversi aspetti.

Tra questi, ovviamente, le condizioni dei diversi assenti e, più in generale, lo stato fisico di una squadra che, da circa un mese a questa parte, si trova nel pieno di un ciclo di impegni di importanza fondamentale e di difficoltà tutt’altro che trascurabile. In quel di Milano, domenica prossima, dovrebbe non solo aprirsi il girone di ritorno ma anche chiosarsi questa parentesi contraddistinta da big match e incroci diretti in campionato.

La strada da percorrere resta ancora lunga ma il lavoro da fare è tanto, come testimoniano i punti in classifica e la delusione arrivata nell’incrocio odierno. A corroborare preoccupazioni e rammarico, poi, è stata anche l’uscita dal campo di Paulo Dybala all’intervallo, con il 21 che ha lasciato spazio al non meno acciaccato Pellegrini, rimasto in panchina dopo il colpo alla schiena rimediato con l’Atalanta. Per l’attaccante argentino, stando alle prime informazioni, dovrebbe trattarsi di un fastidio alla coscia sinistra.