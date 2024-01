Lazio-Roma, alta tensione tra tifosi: è successo sugli spalti

Il clima è a dir poco incandescente all’Olimpico prima dell’inizio del derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma

Come ci si poteva aspettare, l’atmosfera nella Capitale è bollente. Attesa spasmodica per questo quarto di finale di Coppa Italia che mette di fronte la Lazio di Maurizio Sarri e la Roma di José Mourinho con la vincente che affronterà in semifinale o la Juventus o il Frosinone.

Prima del fischio d’inizio, c’è stato un lancio di fumogeni tra la tribuna Tevere e la curva Sud iniziato dai tifosi della Lazio. José Mourinho, molto contrariato, si è avvicinato alla Tevere chiedendo ai tifosi di smetterla. Gesti che sottolineano la grande importanza, mai da sottovalutare essendo la stracittadina, e naturalmente la posta in palio di questo quarto di Coppa Italia.