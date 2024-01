Lazio-Roma, Bove colpito da una bottiglietta: le sue condizioni

Lazio-Roma, il centrocampista giallorosso Edoardo Bove è stato colpito da una bottiglietta lanciata dagli spalti: ecco le le condizioni

Il match tra Roma e Lazio si è rivelato ancora una volta ricco di tensione, e non solo per quanto riguarda gli uomini in mezzo al campo. Sin da prima della gara si respirava un clima molto teso all’Olimpico, che è sfociato in un brutto episodio sugli spalti, con i tifosi di entrambe le fazioni che si sono più volte lanciati fumogeni da un settore all’altro.

La partita ha visto ancora una volta uscire vincitori i padroni di casa, ce sono riusciti a passare in vantaggio su un rigore procurato dal neo acquisto Huijsen, che fino a quell’episodio era apparso ancora una volta molto sicuro e tra i migliori nel suo reparto.

Ancora una volta deludono Dybala e Lukaku, praticamente mai pericolosi durante tutto l’arco della partita. Gli episodi controversi sugli spalti non sono finiti con il semplice lancio di fumogeni, e uno degli uomini di Mourinho è rimasto coinvolto.

Bove colpito da una bottiglietta lanciata dagli spalti: le sue condizioni

Ennesimo derby vinto dalla Lazio e perso da José Mourinho, che vede il suo score nel derby della capitale peggiorare ancora una volta. Una partita molto complicata e molto sentita, in particolare su gli spalti, dove le due tifoserie si sono sfidati a suon di coreografie e cori, sfociando purtroppo nella violenza.

I tifosi biancocelesti protagonisti in negativo, prima con un ripetuto lancio di materiale pirotecnico verso il settore romanista, poi continuando a lanciare oggetti in campo, in particolare bottigliette di birra, che hanno colpito il centrocampista Edoardo Bove.

Nulla di grave per il calciatore, che inizialmente si era accasciato a terra, attirando l’attenzione anche dello staff medico, che è entrato in campo per sincerarsi delle sue condizioni. Nonostante non ci siano state conseguenze resta il bruttissimo gesto dei tifosi laziali.