Lazio-Roma, UFFICIALI i convocati di Sarri: “giallo” Provedel

Da poco comunicati i convocati uffiali della Lazio per il derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia

Attraverso il proprio account X(Twitter), la S.S. Lazio ha comunicato i convocati di Mister Sarri. Dopo una serie infinita di notizie sui possibili assenti, ecco svelate dalla stessa società romana, le scelte e calciatori a disposizione.

A discapito delle numerose voci degli assenti per il derby, sembrano esserci sostanzialmente tutte le pedine più importanti dello scacchiere biancoceleste.

Luis Alberto e Provedel ci sono

La formazione di mister Sarri, secondo le indiscrezioni trapelate negli scorsi giorni in merito ad infortuni e malesseri vari, sarebbe giunta al caldissimo confronto con i cugini in evidente difficoltà, a causa di alcuni assenti di pregio. Tuttavia, secondo la lista convocati pubblicata da pochi istanti sull’account Twitter, la corazzata del tecnico toscano sarebbe quasi al completo.

Insieme alla notizia della clamorosa assenza di Luis Alberto, nelle ultime ore era circolata la notizia di un’influenza di Provedel… Al contrario però, sia Luis Alberto che Provedel sono presenti nella lista dei convocati. Magari, l’estremo difensore biancoceleste, nonostante la convocazione, si accomoderà in panchina per rimanere a disposizione. Unico grande assente confermato? Ciro Immobile, ancora fermo ai box per via di uno stiramento.