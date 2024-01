Mourinho trema: provino decisivo prima di Lazio-Roma

Mourinho trema, provino decisivo questa mattina prima di Lazio-Roma: solamente dopo verrà presa una decisione finale

Stasera c’è il derby e Mou ha ancora qualche dubbio di formazione da sciogliere. Almeno due: Llorente, che ieri si è allenato in gruppo, è in ballottaggio con Huijsen. La sensazione è che però, dopo il buon debutto contro l’Atalanta, l’ex Juventus sia favorito e potrebbe debuttare dal primo minuto proprio nella stracittadina. Un banco di prova decisamente importante.

L’altro invece riguarda il capitano, Lorenzo Pellegrini. Ancora dolorante alla schiena dopo il colpo subito nella gara di campionato contro la truppa di Gasperini, non si sa ancora se scenderà in campo dall’inizio. Lui ci proverà, come al solito, come sempre ha fatto nel corso degli ultimi anni. Ma c’è una cosa che dovrà superare questa mattina.

Lazio-Roma, provino per Pellegrini

Provino decisivo a Trigoria per Pellegrini: così come riportato da Il Romanista la rifinitura farà capire senza se e senza ma se Mourinho potrà affidarsi a lui in mezzo al campo oppure se portarlo almeno inizialmente in panchina. Anche per il capitano però, le possibilità di vederlo dal primo non sono tantissime: si profila per lui un inizio al fianco dello Special One, e poi magari uno spezzone di match nel secondo tempo anche perché domenica c’è il Milan in campionato e quindi non è che ci sia una gara così semplice da affrontare.

Insomma, dubbi che verranno sciolti solamente nella mattinata odierna, dopo l’ultima sgambata prima del pranzo insieme e prima del viaggio verso l’Olimpico per il fischio d’inizio del derby che è fissato alle 18. Il tutto esaurito, come al solito, da parte giallorossa c’è stato. E dovrebbero essere 55mila gli spettatori presenti questa sera allo stadio.