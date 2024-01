Probabili formazioni Lazio-Roma, nuova tegola Mou: la scelta su Pellegrini

Probabili formazioni Lazio-Roma, incertezze, dubbi e pilastri per la stracittadina di Coppa Italia tra Sarri e Mourinho. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Come se non bastasse, anche il derby di Coppa Italia contro la Lazio di Sarri si incastrerà in questo ciclo di impegni che da ormai un mese costringe la Roma alla massima attenzione e sforzo, alla luce dei numerosissimi incroci dal sapore di Champions League che, da metà dicembre, si stanno frapponendo sulla strada degli uomini di Mourinho. Così, dunque, al termine di un tour de force che avrà degna chiosa in quel di Milano domenica prossima, nel tardo pomeriggio odierno ci sarà la stracittadina valevole per i quarti di Coppa Italia.

A sette giorni dalla difficile ma meritata imposizione in rimonta contro la Cremonese, la Roma è infatti attesa dalla partita contro la Lazio, teoricamente e sulla carta in casa dei biancocelesti ma destinata a regalare l’ennesimo spettacolo sugli spalti da parte di un popolo romanista che, soprattutto in momenti intensi e delicati come questo, sta continuando a palesare il medesimo e instancabile supporto nei confronti di squadra e allenatore.

Probabili formazioni Lazio-Roma, esordio Hujisen e panchina Pellegrini: le ultime

Troppo importante, come noto, l’attuale posta in palio, per un discorso di supremazia calcistica cittadina ma anche per continuare a onorare un percorso in Coppa Italia lasciato troppe volte anzitempo nel corso dell’ultima decade dai giallorossi. Servirà, ovviamente, attenzione e dedizione per poter provare ad avere ragione di un avversario tutt’altro che semplice, in una gara che, si sa, è sempre contraddistinta da quell’ulteriore dose di imprevedibilità manifestantesi in ogni derby, soprattutto nella Capitale.

Dopo lo 0-0 dello scorso novembre, Mourinho e Sarri, dunque, si ritroveranno contro per la seconda e penultima volta di questa stagione, caratterizzata anche dalla comune rincorsa verso un posto in Champions League. Da ambedue le parti, come emerso negli ultimi gironi, ci sono difficoltà e necessità di gestire energie e risorse fisiche, come confermano anche le possibili scelte del mister della Roma.

Stando alle ultime notizie, infatti, lo Special One pare dover rinunciare alla titolarità di Pellegrini dopo il colpo alla schiena subito dal numero sette in Roma-Atalanta. A ciò si aggiungano le assenze di lunga data nonché la problematica rimediata da Llorente domenica scorsa, meno grave del previsto ma che dovrebbe, comunque, portare all’esordio ufficiale dal primo minuto del giovane Hujisen.

Alla luce di quanto detto, dunque, lo schieramento romanista potrebbe essere il seguente.

Roma (3-5-2): Svilar; Huijsen, Mancini, Kristensen; Karsdorp, Bove, Paredes, Cristante, Spinazzola; Dybala, Lukaku