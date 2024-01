Scontro di gioco, doppia sostituzione immediata prima di Milan-Roma

Scontro di gioco e doppia sostituzione immediata, le ultime sulle sue condizioni a pochi giorni da Milan-Roma.

Non sono certamente ore facili in casa Roma, alla luce della cocente e recente sconfitta nel derby, valsa l’eliminazione dalla Coppa Italia per opera di Zaccagni e colleghi, impostisi di misura sulla compagine allenata da Mourinho. Non è bastato il buon approccio e l’agonismo dei primissimi minuti per provare ad avere ragione di una squadra che, nel corso di questi ultimi anni, ha generato non pochi grattacapi a Pellegrini e compagni.

A circa due mesi di distanza dallo scialbo 0-0 in campionato, dunque, la Roma perde il secondo dei due incroci contro i cugini nel corso di questa stagione, durante la quale, come accaduto troppe volte nel recente passato, i giallorossi salutano anzitempo la coppa nazionale. Non è però certamente tempo di bilanci o di previsioni, soprattutto se si tiene conto della delicatezza attuale di una fase che ha ha ancora tanto da dire, anche alla luce di un calciomercato destinato a poter essere una discriminante di non poco conto in quel di Trigoria.

Scontro di gioco e trauma cranico De Roon: anche Gabbia esce dal campo in Milan-Atalanta

Dopo aver salutato, dunque, uno degli obiettivi di questa stagione, la Roma deve adesso restare concentrata su un campionato che ha ancora tanto da dire e che, al di là delle difficoltà e dell’elevato livello degli avversari, offre ancora l’obbligo di dover credere ad una qualificazione in Champions League, in attesa ovviamente del ripristino del cammino europeo.

Proprio ai fini della rincorsa al quarto posto, un’importante ed ulteriore indicazione potrebbe arrivare dalla partita di domenica prossima, contro il Milan, in quel di San Siro. L’incrocio con Pioli chioserà quello che è stato un vero e proprio tour de force, ricco di insidie e gare che hanno messo la Roma contro realtà contendentisi il medesimo obiettivo. A circa quattro giorni di distanza da Milan-Roma, dunque, non può essere ignorato quanto accaduto proprio a San Siro in questi minuti, in occasione della partita di Coppa Italia tra i rossoneri e l’Atalanta.

Al 35esimo minuto del primo tempo, infatti, in seguito ad uno scontro di gioco che ha visto ambedue coinvolti, De Roon e Gabbia hanno lasciato immediatamente il campo, con il centrocampista che parrebbe poter aver rimediato un trauma cranico. Da monitorare e seguire anche le condizioni del difensore rossonero, che già qualche mese fa aveva vissuto un problema simile dopo uno sfortunoso contrasto con l’ex compagno di squadra Albiol, al Villarreal.