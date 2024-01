Voti Lazio-Roma 1-0, fioccano i 4: la curva Sud fischia la squadra

Voti Lazio-Roma 1-0, decide la rete di Zaccagni dagli undici metri. Partita tesa, espulsi Pedro e Azmoun nel finale.

La Lazio si prende il derby e il passaggio del turno di Coppa Italia. Un rigore di Zaccagni permette alla squadra di Sarri di aspettare domani la vincente di Juventus e Frosinone. Per la Roma notte fonda, con un solo tiro in porta, quello di Belotti nel finale, e con la preoccupazione per le condizioni di Dybala uscito alla fine del primo tempo.

Niente da fare, quindi, per la squadra di Mourinho. Con un Lukaku che ancora una volta nei big match scompare e che non riesce a dare nulla. Nemmeno l’occasione nel finale, in rovesciata, da dentro l’area, che esce alta.

Voti Lazio-Roma, Karsdorp e Zalewski i peggiori

Primo tempo senza emozioni. E con molti errori. Soprattutto quelli di Karsdorp a destra. E poi la mazzata anche, a inizio ripresa, con l’infortunio di Dybala e con l’entrata in campo di Pellegrini. Poi l’episodio, che ha fatto cambiare il match. Il fallo di Hiujsen pescato dal Var manda dal dischetto Zaccagni che spacca la partita. Rui Particio spiazzato.

La Roma va in bambola per qualche minuto, poi riesce a rimettere la testa a galla ma dalle parti di Mandas, portiere debuttante della Lazio non riesce a creare nulla. E il passaggio del turno se lo prendono i biancocelesti, nonostante Mou decida anche alla fine il tutto per tutto spedendo in campo Belotti al posto di Huijsen.

Fischi della curva Sud alla squadra dopo la fine della partita.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6,5; Huijsen 5 (81′ Belotti sv), Mancini 6,5, Kristensen 5; Karsdorp 4 (58′ Spinazzola 5,5), Cristante 6, Paredes 5,5, Bove 6 (76′ El Shaarawy sv), Zalewski 4 (58′ Azmoun 5,5); Dybala 6 (46′ Pellegrini 5,5), Lukaku 5. All.: Mourinho.