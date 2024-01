Accordo per l’attaccante: vola in B prima di Milan-Roma

Accordo per l’attaccante e firma in Serie B, sta succedendo in questi giorni prima di Milan-Roma. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Plurime questioni andranno tenute sott’occhio in casa Roma nel corso di questi giorni e settimane, contraddistinte non solo dall’evoluzione di una stagione che, recenti e cocenti delusioni a parte, ha ancora tanto da dare, ma anche dalla vivezza di un calciomercato che, previo il rispetto delle già note condizioni, potrebbe offrire nuovamente aggiornamenti e cambiamenti, sia in entrata che in uscita.

In particolare, come si è ormai potuto comprendere, saranno proprio determinate uscite a sostenere e finanziarie possibili nuovi colpi per rinforzare la rosa di Mourinho, attesa da una seconda parte di stagione che, dopo aver portato i giallorossi a salutare la Coppa Italia, offre ancora un girone di ritorno e un percorso europeo da onorare nel migliore dei modi. Il calciomercato, però, come si è più volte sottolineato, potrebbe a breve portare novità anche tra le fila delle prossime avversarie della Roma e, in particolar modo, di un Milan protagonista di importanti cambiamenti nelle ultime ore.

Accordo totale e firma col Como, le ultime su Luka Romero prima di Milan-Roma

Nella stessa giornata dello scacco della Roma contro la Lazio, anche gli uomini di Pioli hanno dovuto dire addio alla manifestazione nazionale sconfitti non senza polemiche e dubbi dall’Atalanta di Gasperini, in una partita che ha portato a tante critiche nei confronti dell’arbitro Di Bello.

Ciò che più interessa alla Roma, però, sono alcune possibili novità che, in un certo senso, potrebbero toccare proprio il mondo giallorosso nell’incrocio di domenica prossima. In attesa di aggiornamenti sulle condizioni di Gabbia, uscito al 35esimo della partita con il Milan dopo uno scontro con De Roon, anch’egli sostituito, sono pure le vicende di mercato a destare una certa attesa.

Insieme a Krunic, infatti, anche Luka Romero potrebbe a breve lasciare la Serie A. A differenza del centrocampista, vicino al Fenerbahce, l’ex Lazio pare prossimo alla permanenza in Italia, ma in Serie B. Luca Moretto, infatti, parla di un accordo tra Milan e Como per il prestito secco del giocatore, dal quale si attende il nulla osta per un’esperienza considerata congrua per il suo futuro dagli addetti ai lavori.