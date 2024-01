Addio Dybala con lo scambio, firma capitale a gennaio

Addio Dybala con lo scambio, ecco le ultime sulla cessione del 21 di Mourinho: tutte le parti accontentate.

Numerosi aspetti e questioni continueranno a destare interessi in casa Roma nel corso delle prossime settimane, alla luce della densità di impegni in campionato e di un calciomercato ancora apertissimo e, dunque, potenzialmente in grado di apportare modifiche e novità anche in quel di Trigoria.

Qui, dopo l’arrivo in prestito di Hujisen, bisognerà valutare eventuali nuovi scenari per corroborare una rosa apparsa fin qui a dir poco perfettibile, al netto di defezioni e limiti di natura economica che costringono da tempo gli addetti ai lavori a restrizioni evidenti. Come si è più volte sottolineato, infatti, eventuali nuovi approdi tra le fila di Mourinho potrebbero essere giustificati solamente dalla capacità di Tiago Pinto di chiudere alcune operazioni in uscita, alla luce soprattutto di scomode situazioni contrattuali nonché della cospicua presenza di giocatori ai margini del progetto, tra cui Spinazzola e Renato Sanches.

Calciomercato Roma, scambio capitale per Dybala: l’Atletico Madrid ha un piano

Discorso a parte, infine, merita Paulo Dybala, diamante grezzo ma troppo fragile di una squadra che troppe volte ha palesato una certa dipendenza dalle sue qualità, emerse anche nel primo tempo del derby. Quest’ultimo è durato per il 21 di Mourinho solamente quarantacinque minuti, prima di quel forfait all’intervallo che, come ammesso dallo stesso allenatore, non poca ingerenza ha avuto a livello psicologico tra le fila giallorosse.

Sul giocatore, come noto, grava una clausola da 12 milioni di euro per l’estero, valevole fino al prossimo lunedì, 15 gennaio. Quest’ultima, sin dai giorni finalissimi del 2023 ha generato una certa perplessità e preoccupazione, soprattutto tra le fila di una piazza ben consapevole dei plurimi interessi stranieri per l’ex Juventus.

Tra i vari, si è segnalato di recente quello del Chelsea, oltre che di un Atletico Madrid che, stando a quanto scrivono le penne di Wiggle Sport, potrebbe proporre anche un affondo con scambio. L’interesse capitolino per Caglar Soyuncu, notoriamente finito nel mirino soprattutto di realtà inglesi, potrebbe infatti portare i Colchoneros a inserire il difensore turco in un affare con la Roma che preveda il passaggio di Dybala nella capitale spagnola.