Addio Inter, colpo a sorpresa Roma: c’è già l’accordo

La Roma acquista il cartellino di un giovane talento in scadenza con l’Inter. Mancano soltanto i dettagli

La cessione di Luigi Cherubini ha scosso alcune frange della tifoseria giallorossa, che si erano affezionate all’ex capitano della Roma Primavera e intravedevano nel giovane attaccante, un possibile prospetto per il futuro della Roma.

Per sostituirlo, i vertici della società capitolina hanno portato a Trigoria un altro talento, persino più giovane di Cherubini.

Kevin Zefi è della Roma

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Kevin Zefi sarebbe un nuovo attaccante della Roma Primavera. I giallorossi lo avrebbero prelevato dalla Primavera dell’Inter proprio per ovviare alla cessione di Luigi Cherubini. I sette gol e i cinque assist collezionati da Cherubini, in appena quindici presenze con la maglia giallorossa in questo campionato di Primavera, sono numeri importanti, da compensare necessariamente con un innesto immediato. Ecco perché Daniele Placido, nuovo responsabile del settore giovanile, si è fiondato di testa su Zefi.

Il diciottenne irlandese non lascia a desiderare sul piano delle statistiche, grazie a 25 gol e 11 assist in 47 presenze con i lombardi. Numeri di rilievo, che hanno senza dubbio portato i giallorossi ad interessarsi definitivamente ad un calciatore che ruba l’occhio se osservato in campo. Esterno dotato di tecnica sopraffina, Zefi è un calciatore particolarmente raffinato, che vede nel dribbling e nella conduzione palla al piede, le sue caratteristiche più preziose.