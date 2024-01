Addio UFFICIALE: lascia la Roma dopo appena sei mesi

Ufficiale il trasferimento di un giovane talento giallorosso in una nuova squadra. Arriva il benvenuto sui social

Mancava soltanto l’ufficialità, ma ora è arrivata anche quella: la Roma perde un’altro giovane talento dalle rosee prospettive.

Parliamo di un giovane attaccante figlio d’arte, che ha definitivamente abbandonato Trigoria, per iniziare la sua nuova avventura fuori dall’Italia.

Guerrero ufficialmente all’Alavés

Julen Jon Guerrero Jr., figlio dell’omonima leggenda dell’Athletic, è ufficialmente un calciatore dell’Alavés. Dopo gli evidenti segnali degli scorsi giorni, il trasferimento è stato definitivamente comunicato sull’account ufficiale del club spagnolo. L’Alavés, fortemente interessato al talento originario di Bilbao, ha bruscamente interrotto il prestito che legava la Roma al Real Madrid da pochi mesi, per portare il prodotto delle giovanili dei blancos nel proprio centro sportivo. Dopo Luigi Cherubini, ex capitano della Roma Primavera ormai divenuto un calciatore bianconero, ecco un altro prospetto del calcio europeo strappato ai giallorossi.

Nel caso di Guerrero, proprio come per Cherubini, stiamo parlando di un talento cristallino. A differenza del calciatore italiano, tuttavia, Guerrero non ha trovato particolare spazio all’interno dello scacchiere giallorosso, nonostante le doti piuttosto evidenti. Crescere calcisticamente nel Real Madrid, forti dell’eredità genetica di un calciatore professionista, difficilmente può portare a risultati mediocri e, difatti, vedendo giocare il classe 2004, sembra impossibile non rintracciare segnali di pura qualità. Da buon attaccante spagnolo, Guerrero predilige la tecnica alla quantità. Un’occasione sprecata per i giallorossi? Solo il tempo saprà rispondere. Intanto, l’unica sicurezza è che Guerrero mostrerà le proprie qualità lontano dalla città eterna.