Arbitro Milan-Roma, il bilancio è un disastro: una vittoria nelle ultime dieci

Sono state diramate le designazioni del big match della 20esima giornata: i tifosi giallorossi sono inferociti

L’attesa per Milan-Roma è spasmodica, la gara di San Siro mette davanti i rossoneri terzi in classifica e i giallorossi ottavi a 10 punti dalla squadra di Pioli e a -4 dal quarto posto. Una partita delicatissima che può significare tanto e Mourinho lo sa bene.

Ad arbitrare questa gara sarà Marco Guida di Torre Annunziata, una notizia dati alla mano pessima per la Roma che nelle ultime 10 partite arbitrate da Guida ne ha perse 7, tra cui proprio una sfida dell’Olimpico con il Milan del 28 febbraio 2021, vincendone solamente una. Quest’anno zero vittorie nei due match diretti dal fischietto di Torre Annunziata: l’1-1 di Torino contro i granata e la sconfitta contro il Bologna per 2-0. Al VAR ci sarà Mazzoleni con La Penna assistente.