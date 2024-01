Calciomercato Roma, Pinto alza il pressing: ostacolo Premier

Calciomercato Roma, Pinto alza il pressing per il difensore, ormai la scelta sembra essere stata fatta. Ma c’è l’ostacolo Premier League.

Il giorno dopo l’ennesimo derby perso da Mourinho in panchina meglio pensare ad altro. A qualcosa di diverso. Meglio pensare al mercato che, però, non è che sia un tema così bello da affrontare. Ma è sempre meglio dell’altra cosa.

Fino ad oggi la Roma ha preso solamente Hiujsen dalla Juventus e spera di cedere velocemente qualcuno per andare a prendere l’altro centrale difensivo che serve da qui al termine della stagione per cercare di rimettere in senso un’annata che fino ad oggi non ha regalato soddisfazioni. Giriamola come vogliamo, ma il secondo posto in Europa League che ha “regalato” lo spareggio e il cammino in campionato fino ad oggi non sono da ricordare. Se a quanto ci aggiungiamo la serata di ieri allora il quadro è completo. Detto ciò, per salvare il salvabile, serve un altro elemento che possa giocare dietro visto che Mou non si schioda dalla linea a tre. E secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina ormai la decisione su chi puntare sarebbe arrivata.

Calciomercato Roma, tutto su Soyuncu

Il pressing – dopo un addio, come confermato da Pinto ieri sera – sarà per Soyuncu dell’Atletico Madrid, difensore turco che sta giocando pochissimo con Simeone e che ormai sembra destinato alla partenza. I Colchoneros lo potrebbero cedere anche in prestito, ma la concorrenza c’è anche in questo caso ed è bella importante, visto che il Fulham, club di Premier, lo potrebbe prendere a titolo definitivo.

Sarà una di quelle trattative che si potrebbero protrarre fino agli ultimi giorni di gennaio, una di quelle possibili ma difficili, per le quali serve una dirigenza esperta e abile a lavorare ai fianchi. Il turco potrebbe essere l’ultimo regalo di Pinto, al passo d’addio, e malinconico.