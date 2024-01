Caos Matic, sta succedendo di tutto: comunicato UFFICIALE

Protagonista soprattutto fuori dal campo, Nemanja Matic sta calamitando nuovamente l’attenzione mediatica. Arrivato anche il comunicato ufficiale del Rennes.

Dopo aver detto addio alla Roma la scorsa estate, Matic è finito nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. Non tanto per quanto mostrato in campo, ma soprattutto per ciò che sta succedendo fuori dal rettangolo verde.

Dopo la decisione del centrocampista serbo di uscire dal canale whatsapp della squadra e di non presentarsi agli ultimi allenamenti, è arrivato anche il comunicato ufficiale del club Rennes. Deplorando il comportamento del suo tesserato, il club francese ha definito assolutamente “incomprensibile” l’atteggiamento dell’ex centrocampista della Roma, protagonista tra l’altro di diversi rumours di mercato. Ecco la nota ufficiale del Rennes:

“Nemanja Matić, centrocampista dello Stade Rennais F.C., non si è presentato agli ultimi allenamenti del gruppo professionistico nel quale era stato convocato. Questo comportamento è del tutto incomprensibile da parte di un giocatore esperto sotto contratto fino al 2025 (…). Lo Stade Rennais F.C. ha sempre fatto tutto il possibile per mettere i suoi giocatori, soprattutto stranieri, nelle migliori condizioni possibili affinché possano esprimere il loro talento in campo. La SRFC è ora in attesa di spiegazioni da parte del giocatore ed è determinata a prendere poi tutte le misure necessarie per preservare i propri interessi“.