Dal Milan alla Roma: blitz decisivo prima del match

Tanta concorrenza su una delle più piacevoli rivelazioni di questo campionato. Anche i giallorossi sulle sue tracce

Il calciomercato della Roma è iniziato con l’acquisto in prestito secco di Dean Huijsen per la difesa dalla Juventus. Un trasferimento più per necessità che altro, visto che la formula non ha fatto impazzire i tifosi nonostante Mourinho abbia rassicurato tutti.

L’arrivo del classe 2005 sarà importante sin da subito, come ha dimostrato lo Special One facendolo giocare a partita in corso con l’Atalanta e da titolare nel derby di Coppa Italia. D’altronde l’emergenza in difesa dei giallorossi è risaputa con Smalling e Kumbulla infortunati a lungo termine. Inoltre, N’Dicka è partito per la Coppa d’Africa e dunque non sarà disponibile per qualche settimana.

A centrocampo la situazione è più o meno stabile anche se i continui infortuni di Renato Sanches e la partenza di Aouar in Coppa d’Africa, senza dimenticare i problemi fisici dell’algerino che non hanno mai garantito costanza. Per il prossimo anno, la Roma dovrà sicuramente investire su giocatori più solidi, problema che spesso ha avuto in queste ultime stagioni.

Nuova idea per l’attacco di Mourinho

Tra i calciatori che potrebbero fare al caso di José Mourinho, ci sarebbe Cyril Ngonge dell’Hellas Verona. L’attaccante è arrivato in Italia dal Groningen il 19 gennaio 2023, andando a segno alla sua seconda presenza nella sfida contro la Lazio. Il belga è stato decisivo per la salvezza degli scaligeri, soprattutto con la doppietta nel 3-1 del Verona sullo Spezia nello spareggio del Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Quest’anno si sta confermando come un giocatore molto interessante con la rete contro l’Udinese su tutte ovvero una rovesciata strepitosa in un fazzoletto. Quello è stato uno dei suoi 5 gol stagionali fin qui, un bottino comunque positivo considerando che i gialloblu sono il secondo peggior attacco dell’intera Serie A. Su di lui erano già arrivate alcune voci di trasferimento in estate, ma non abbastanza insistenti come in questa sessione invernali. Stando a quanto riportato dalla Turchia, sul giocatore si sarebbe inserita anche la Roma. I giallorossi non sono però gli unici con il Milan e soprattutto il Napoli che stanno osservando molto da vicino il belga. Bisogna ricordare che la situazione economica della Roma obbliga Pinto a gestire qualche operazioni in uscita se vuole prova il colpo Ngonge.