Dalla Roma alla Juventus: girandola impazzita, ritorno clamoroso

Calciomercato Roma, nuovi aggiornamenti dal Brasile: il blitz che può sparigliare le carte e chiama in causa anche la Juventus. I dettagli.

Archiviata la brutta sconfitta del derby contro la Lazio, la Roma si proietta ai prossimi impegni di campionato con la volontà di rimanere attaccata al treno Champions. Per i giallorossi si sta per aprire un altro tour de force importante, spartiacque per il prosieguo della stagione. Parallelamente continuano ad infittirsi le voci e le indiscrezioni di mercato.

Sia in entrata che in uscita, infatti, i giallorossi proveranno a capitalizzare le occasioni che si presenteranno. A tal proposito, merita una menzione particolare l’evolvere della situazione legata al futuro di Matias Vina. Tra i calciatori interessati al laterale mancino uruguayano, in questa stagione in prestito al Sassuolo, c’è anche il Flamengo. Alla ricerca di un terzino sinistro con cui rivitalizzare il proprio reparto, i Rubro Negros non vogliono più indugiare e puntare a definire l’acquisto di un terzino mancino in tempi relativamente brevi.

Calciomercato Roma, da Vina ad Alex Sandro: le strategie del Flamengo

Secondo quanto evidenziato dal programma Olhono Lance, infatti, gli uomini mercato del Flamengo sarebbero in procinto di atterrare in Europa ancor prima del tour pre campionato. Ragion per cui, le prossime settimane contribuiranno a definire con maggiore chiarezza le strategie della compagine rossonera.

Vina è infatti il primo nome sulla lista dei desideri del Flamengo per rinforzare la catena mancina. Tuttavia, nel caso in cui non si dovessero creare i presupposti per definire l’affare con la Roma, il club brasiliano avrebbe già individuato il piano B. Si tratta di Alex Sandro, che non rinnoverà il suo contratto con la Juventus in scadenza quest’estate e si sta guardando intorno alla ricerca della prossima destinazione. Dopo aver aperto le porte all’ipotesi di un ritorno in patria, l’ex Porto potrebbe fare le valigie e lasciare Torino già nel mercato di gennaio. Staremo a vedere cosa succederà.