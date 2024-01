Infortunio Dybala, la diagnosi condanna la Roma: nuova mazzata

Uscito infortunato nel derby di Coppa Italia, Paulo Dybala è alle prese con l’ennesimo infortunio e le notizie sono tutt’altro che positive

La smorfia di dolore, il medico richiamato e la consapevolezza di non riuscire a continuare. Paulo Dybala ha vissuto un finale di primo tempo più intervallo da incubo, culminato con le notizie del giorno dopo che fanno più male delle sensazioni avute in diretta.

Il problema sembrerebbe essere al flessore della coscia sinistra come si poteva notare dalle continue volte in cui l’argentino, nel corso del primo tempo contro la Lazio in Coppa Italia, si era toccato la gamba per poi alzare bandiera bianca e lasciare il posto a Pellegrini. L’unica certezza ad oggi, in attesa di ulteriori aggiornamenti, è la sua assenza per la sfida contro il Milan di domenica 14 gennaio alle ore 20:45.