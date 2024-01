Infortunio Dybala, mai una Joya: gli esami strumentali

Infortunio Dybala, ma una Joya per la Roma. Esami strumentali per l’argentino con l’enorme rischio di uno stop

Vabbè, lo sappiamo: Dybala dentro questa Roma è la luce e alla fine del primo tempo l’interruttore, quando la Joya è uscito per infortunio, è andato sull’off. Gol di Zaccagni e addio derby. Non può essere però una scusante, perché anche la Lazio ieri sera aveva i suoi guai e in porta ha mandato un ragazzino al debutto che, appena sollecitato da Belotti, ha fatto capire di non essere poi così pronto a mettere i guanti in una partita del genere. Ma la Roma solo quello ha creato e aumentano i rimpianti.

Dybala o non Dybala la Roma non ha giocato bene. Una sola occasione e poi tanta confusione. Nel primo tempo solamente l’argentino ha cercato con qualche giocata di qualità a prendere per mano la squadra, ma nessuno lo ha seguito, mai. E la sua bandiera bianca è stata quella di tutta la squadra. Oggi esami per Paulo. Così come spiega il Corriere dello Sport.

Infortunio Dybala, il Milan è a rischio

Il problema muscolare alla coscia sinistra che lo ha costretto al forfait nella ripresa potrebbe anche essere così importante da fargli saltare la gara contro il Milan in programma domenica sera a San Siro. Una sfida delicata, per la classifica della Roma, e anche adesso per Mourinho, visto che il numero di tifosi che stanno perdendo la pazienza è aumentato in maniera sensibile dopo la sconfitta nel derby.

Dybala quindi non andrà probabilmente a Milano ma tutti dentro Trigoria sperano che possa essersi fermato almeno in tempo per evitare qualsiasi lesione che lo potrebbe fermare per un periodo più lungo. Insomma, fiato sospeso in queste ore.