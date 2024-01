Kean al posto di Belotti: ha chiesto la cessione alla Juventus

Kean al posto di Belotti: l’addio del centravanti della Roma sembra essere più lontano dopo la richiesta di quello della Juve

Ci sono delle uscite in questa sessione di mercato che la Roma ha sicuramente programmato. Spinazzola e Renato Sanches sicuramente, altri che si possono aggiungere in corso d’opera. Quasi nessuno, dentro il club giallorosso, sembra essere davvero incedibile.

E dopo la delusione di ieri, in un derby perso con un solo tiro in porta al minuto 88, la sensazione è che ci possa essere davvero una profonda rivoluzione la prossima estate. Una rivoluzione che potrebbe iniziare subito. Insomma, sarà difficile dentro Trigoria ricostruire i cocci, e domenica c’è pure il Milan a San Siro, una sfida terribile che va a chiudere un periodo durissimo. Dopo ieri però, e dopo i fischi arrivati dalla Sud alla fine del match, non ci sono più scusanti. Tornando al mercato, comunque, un altro elemento che sicuramente in questo mese di gennaio ne ha è Belotti. Il centravanti è stato cercato, o almeno questi sono stati i rumors, sia dal Como che dal Palermo in B. Ma anche la Fiorentina ci ha fatto un pensiero.

Addio Belotti, la Fiorentina ha quasi il via libera per Kean

Però, proprio la Viola, che stava facendo un casting con Kean della Juventus, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina avrebbe avuto il via libera per l’attaccante bianconero. Kean infatti avrebbe chiesto a Giuntoli la cessione in prestito per i prossimi sei mesi, e non sembrano esserci ostacoli all’ok bianconero, visto che l’azzurro al momento è la quinta scelta di Allegri.

Insomma, in poche parole, niente Viola per Belotti, l’unico ieri a centrare lo specchio della porta servito da Azmoun. Un addio che al momento sembra essere più lontano, visto che la B non stimola proprio il calciatore che non sembra disposta ad accettarla.