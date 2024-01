Lazio-Roma finisce malissimo: accoltellato un tifoso giallorosso

Lazio-Roma, dopo il derby fatti di cronaca. Accoltellato un tifoso giallorosso ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Partite le indagini

Il derby di ieri in campo è finito in rissa. Fuori dall’Olimpico è andata peggio. Un fatto di cronaca, riportato da Il Tempo, che parla anche di accoltellamento. A finire in ospedale e fortunatamente non in pericolo di vita, un 30enne tifoso della Roma, visto che un gruppo di ultrà biancocelesti ha fatto irruzione dentro un pub di Viale Angelico danneggiando anche il locale.

Il tifoso giallorosso è in terapia intensiva, ma se la caverà. Sul fatto sta indagando la polizia intervenuta per la rissa scoppiata. Anche il titolare del bar ha riportato delle lesioni nel tentativo di bloccare l’assalto. Insomma, è finita malissimo. Ma la tensione attorno all’Olimpico si percepiva anche prima del match, con diversi petardi esplosi che si sono sentiti anche durante la partita.