L’esubero inguaia la Roma: blitz Napoli per il prestito

Il Napoli di De Laurentiis è pronto a spingere sul mercato per portarsi a casa un obiettivo di Roma e Milan

Oltre al misero punto che distanzia Roma e Napoli in classifica, le due dirigenze stanno proseguendo la lotta di mercato per un calciatore dal profilo succulento.

Si tratta di un giovane attaccante potenzialmente decisivo, già militato in un club della massima lega italiana, su cui, dalle ultime notizie trapelate, De Laurentiis & co. avrebbe intenzione di puntare con decisione.

De Laurentiis a tutto gas su Traorè

Walter Mazzarri ha bisogno di rinforzi? La formazione ereditata da Rudi Garcia, precedentemente di Luciano Spalletti, che pochi mesi fa conquistò proprio sotto la guida del tecnico toscano il campionato di Serie A, è difficilmente riconoscibile in questo momento della stagione. Gli interpreti sostanzialmente immutati e il breve lasso di tempo trascorso da quella brillante espressione di calcio, hanno lasciato i tifosi piuttosto sgomenti. L’esonero di Rudi Garcia, a favore della gestione Mazzarri, sembrerebbe aver persino peggiorato il contesto partenopeo che, ormai, deve guardare oltre, tentando di rinnovare un progetto rilevatosi sostanzialmente usa e getta. Per farlo, il presidente romano ha intenzione di sfruttare da subito la finestra di mercato invernale.

Il nome segnato in rosso nel taccuino dei vertici partenopei, è quello di Hamed Junior Traorè. Il centrocampista ivoriano attualmente di proprietà del Bournemouth, secondo quanto riportato recentemente da Gianluca di Marzio, sarebbe davvero vicino al Napoli. Le trattative sono in corso e parrebbero procedere a gonfie vele. I dirigenti del Napoli, non hanno intenzione di contendersi il cartellino dell’ex Sassuolo con Milan e Roma (le due squadre attualmente più interessate) e, per tentare di divenire l’unica opzione disponibile, stanno premendo vigorosamente sull’acceleratore. La Roma, interessata particolarmente all’ivoriano, è irrimediabilmente ingolfata dall’esubero Renato Sanches, senza la cui cessione, il mercato in entrata si complica. Quando si parla di Traorè, si prende in considerazione un calciatore in grado di ricoprire diversi ruoli dal centrocampo in sù, con una particolare propensione al ruolo di trequartista. La rapidità, abbinata ad un controllo palla degno di nota, permettono al classe 2000 di divenire sovente un pericolo per le difese avversarie. Se si considera poi l’esperienza maturata nel Sassuolo, che gli permette di approcciarsi alla Serie A da esperto, ecco che si completa un quadro ideale.