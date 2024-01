Matic ha lasciato la Francia: è già nella Capitale

L’avventura di Matic al Rennes sembra essere già arrivata al capolinea ed il centrocampista serbo ha già fatto ritorno nella capitale

Dal mercato estivo la Roma ha perso molti elementi della quale la squadra ad oggi sta sentendo la mancanza. La difesa è apparsa uno dei reparti maggiormente in difficoltà in questa prima parte di stagione, ma non solo a causa delle cessioni. I giallorossi hanno praticamente sempre dovuto fare a meno di Smalling e Renato Sanches, entrambi alle prese con continui infortuni che hanno ridotto al minimo la loro presenza in campionato e in Europa.

Resta comunque il fatto che la rosa, almeno in difesa, ne è uscita indebolita dalle cessioni, in particolare quelle di Ibanez e Matic, due elementi imprescindibili per Mourinho. Persi loro la Roma non solo ha perso molta della sua tenuta difensiva, ma anche molta della sua pericolosità sul gioco aereo, come dimostrano i pochi gol da palla inattiva.

L’addio del serbo in particolare ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi, soprattutto per le modalità nel quale è avvenuto. In Francia però non ha mai ritrovato il sorriso, e per il centrocampista è arrivato addirittura il clamoroso ritorno nella capitale.

Matic, dall’addio al Rennes al ritorno nella capitale

Che ne sarà del futuro di Matic? Il serbo dopo l’addio alla Roma si era trasferito al Rennes, pensando di lasciarsi i suoi problemi alle spalle, ma così non è stato. Dopo appena sei mesi in Francia la sua avventura ai rossoneri sembrerebbe già essere arrivata alla fine.

L’ex Roma secondo le ultime indiscrezioni avrebbe svuotato il suo armadietto e sarebbe anche uscito dalla chat Whatsapp della squadra, simbolo che il suo ciclo al Rennes è davvero arrivato alla fine. Secondo quanto riporta FootMercato il serbo non solo avrebbe lasciato Rennes, ma addirittura la Francia.

Il centrocampista al momento si trova a Londra, e starebbe aspettando di conoscere il suo futuro. Il suo nome è stato accostato più volte al Marsiglia, che ha avviato i primi contatti per il trasferimento dell’ormai ex Rennes. La trattativa tra l’ex Roma e l’OM però è ancora molto lontana dalla chiusura, i prossimi giorni però potrebbero essere quelli decisivi per il definitivo passaggio di Matic a Marsiglia.