Il consueto valzer delle punte ha preso vita in Serie A e il calciomercato invernale rappresenta un’ottima opportunità

Uno dei momenti più emozionanti del calciomercato riguarda sicuramente gli attaccanti. I trasferimenti, spesso ad effetto dominio, dei centravanti fanno sognare i tifosi, pronti ad accogliere il nuovo bomber con la speranza di un’impennata di reti dal suo arrivo.

La Roma da questo punto di vista può vantare un duo molto importante formato da Lukaku e Dybala, rispettivamente a 8 e 5 gol nonostante l’argentino tre partite in meno del belga. Chi invece in questa statistica non sta brillando e non è una novità a Roma è Andrea Belotti. Il Gallo aveva chiuso l’anno passato con addirittura zero reti in 31 partite mentre aveva aperto la stagione corrente con ben 2 gol alla prima di campionato nel 2-2 alla Salernitana.

Da lì in poi però 1 gol in 11 partite, a dimostrazione che il feeling con la rete non è mai sbocciato da quando è arrivato alla Roma per un totale fin qui di 3 gol in 43 presenze in Serie A, tra cui come detto due nella stessa. Per questo la squadra giallorossa, consapevole della presenza di Azmoun e del rientro di Abraham, infortunato dall’ultima giornata dello scorso campionato, si starebbe muovendo per cedere l’ex Torino e Palermo.

Gli aggiornamenti sulla situazione Belotti

Su Belotti ci sarebbe anche l’idea di un ritorno in rosanero così come di un suo approdo al Como, dove troverebbe tra gli altri due suoi ex compagni come Simone Verdi e Daniele Baselli. Per rimanere in ambito Serie A, la squadra che si era inserita per puntellare l’attacco era la Fiorentina. Nzola e Beltran contano 4 gol in due, un bottino troppo povero per Vincenzo Italiano che dunque è alla ricerca di una nuova punta.

I viola ora sembrano però dirottati verso un altro nome ovvero Boulaye Dia. Il centravanti della Salernitana potrebbe salutare la Campania, ma non si tratterebbe di un trasferimento a titolo definitivo bensì uno scambio di prestiti. Secondo Gianluca Di Marzio, a Salerno potrebbe andare Nzola in modo che nessuna delle due squadre rimanga senza una pedina in avanti. Il nodo si trova nella volontà effettiva dell’angolano di lasciare Firenze per andare alla Salernitana, squadra con ben altri obiettivi ma dove sarebbe sicuro di un posto da titolare. Questo potrebbe dunque portare la Roma a non riuscire a piazzare Belotti in Toscana e ripartirebbe la ricerca di una sistemazione ideale per il Gallo.