Se ne va insieme a Dybala, doppia firma “scudetto”: ecco gli ultimi aggiornamenti in casa Roma.

Tarda a scemare il rammarico e il rimorso per la sconfitta in Coppa Italia di mercoledì, costata non solo l’ennesima delusione in una stracittadina contro la compagine di Sarri, ma anche l’eliminazione da una competizione che, da circa una decade, sulla sponda più bella e colorata del Tevere sta rappresentando una sorta di tabù.

Non servirà certamente ricordare le più e meno recenti disfatte in questo cammino per poter comprendere come, da troppo tempo, la Roma non riesca a onorare fino in fondo il cammino in una manifestazione alla quale, nei primissimi lustri del nuovo millennio, aveva sempre creduto, centrando o rasentando importanti vittorie. La fluidità e la velocità della stagione, però, impedisce di indugiare su quanto accaduto, se non per provare a ripartire, comprendendo gli errori e ponendo le basi per una crescita che, a circa cinque mesi dalla fine del campionato, ha ancora tempo di poter esistere.

Corsa a tre in Premier League per Dybala, spunta ancora l’Aston Villa

Il cammino della Roma, alla quale ora resta il percorso in Serie A per centrare il quarto posto e un iter in Europa League tutt’altro che semplice, passerà anche (e, forse, soprattutto) dalla capacità di reazione della squadra di Mourinho, dopo la cocente e grave delusione nel Derby e la consecutiva necessità di manifestare carattere e vivezza per poter quantomeno combattere con veemenza per gli obiettivi rimasti.

Una discriminante, come più volte sottolineato, potrebbe riguardare anche il calciomercato attuale, dal quale importanti novità potrebbero toccare anche le uscite. Da tale punto di vista, è dal periodo natalizio che la clausola di Dybala, valevole per l’estero fino al quindici gennaio, sta generando qualche perplessità nel mondo Roma, altrettanto preoccupato e rattristito dalla facilità con la quale il 21 di Mourinho è costretto a fermarsi per problematiche fisiche.

Una sua uscita, ad oggi, risulta comunque difficile, al netto di interessi veementi all’estero: attenzione, da tale punto di vista, va rivolta a quanto raccolto da Fichajes.net, che parla di corsa a tre in Premier League. Qui, sulle tracce di Dybala, ci sarebbero Chelsea e Newcastle, oltre che un Aston Villa che, giusto ricordarlo, ha messo gli occhi anche su Leonardo Spinazzola.

Un duplice interesse, quello dei Villains, che potrebbe leggersi anche come tentativo di corroborare ulteriormente la squadra, attualmente seconda nel campionato inglese, con quarantacinque punti e a sole tre lunghezze dalla pole position, occupata dal Liverpool.