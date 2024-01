Addio Dybala e Lukaku, c’è già la data: “Problema serio”

Addio Dybala e Lukaku, la sentenza dopo il derby perso in Coppa Italia parla chiaro: delusione Mourinho.

Non sono state certamente ore semplici in casa giallorossa, alla luce della sconfitta in Coppa Italia contro gli uomini di Sarri, al termine di una gara nella quale, a detta dei tifosi della Roma, è mancato quell’agonismo e quella voglia di provare a far male l’avversario, come emerso anche dall’infelice dato relativo al numero di tiri in porta da parte di Lukaku e colleghi.

In prossimità della fine di un periodo difficile quanto intenso, dunque, sul mondo Roma si abbatte una sentenza certamente pesante e che spazza via la squadra da una competizione nella quale, da tempo, la piazza spera di poter tornare a dire la propria dopo troppi anni di anonimato nella coppa nazionale. La velocità della stagione e la densità del calendario, però, impedisce di indugiare troppo su quanto accaduto e impone di guardare avanti, soprattutto alla luce degli impegni che attendono prossimamente la squadra di Mourinho, circa la quale, a tutto tondo, bisognerà però fare delle valutazioni per l’apparecchiamento del futuro.

Addio Dybala e Lukaku, che delusione dopo il derby: le parole di Di Livio

In particolare, a pochi mesi dalla scadenza contrattuale, in diversi iniziano a chiedersi se sia giusto proseguire con l’allenatore, interrogandosi altresì quanto ci sia delle responsabilità di Mourinho e quanto, invece, nell’assenza di qualità e precisione da parte dei giocatori. Senza indugiare troppo sui commenti dei tifosi, merita di essere riportato il punto di vista di Angelo Di Livio, che si è così espresso a Tv Play.

“Mourinho non può dire che il rigore è moderno, perché era giusto fischiarlo. Non c’è il suo lavoro e se dovesse perdere con il Milan, la Roma uscirebbe dalla lotta al quarto posto. La Roma mi ha deluso tantissimo, così come Mourinho, non riesce a capire l’atteggiamento che deve avere la sua squadra. Vedendo la gara di ieri, la prestazione contro l’Atalanta è stata solo un caso. La Lazio è allenata meglio, ha un’idea. C’è un problema serio nella Roma. Dybala e Lukaku andranno via l’anno prossimo“.