Addio Mourinho, Friedkin furioso: indizio da Trigoria

La Roma di José Mourinho è reduce dall’eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio. L’ennesima prestazione deludente nel derby apre nuovi scenari in panchina.

La sconfitta di misura contro la Lazio ha lasciato tanta delusione intorno alla squadra allenata da José Mourinho. La Roma è stata superata di misura dai biancocelesti nella stracittadina valida per i quarti di finale della Coppa Italia. Il bilancio nei derby è impietoso per il tecnico portoghese, con la quarta sfida senza segnare per la squadra giallorossa. La delusione dopo l’eliminazione dal torneo nazionale si riflette anche sulle manovre della proprietà Friedkin, che non ha digerito la sconfitta nella stracittadina.

La sconfitta nel Derby rischia di rappresentare un punto di svolta che allontana definitivamente il rinnovo di José Mourinho in casa Roma. Il tecnico portoghese è in scadenza tra pochi mesi e, dopo l’incoraggiante vittoria contro il Napoli, sono arrivate due sconfitte ed un pareggio in altrettanti big match. L’eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio continua a bruciare e sembra aver mandato su tutte le furie la proprietà Friedkin. Se prima della stracittadina, dopo il pareggio interno contro l’Atalanta, il prolungamento del contratto del portoghese sembrava più vicino, il Derby potrebbe rappresentare la svolta finale in vista della prossima stagione.

Rinnovo Mourinho più lontano, furia Friedkin: blitz di Ryan a Trigoria

Una sola vittoria nei sei derby disputati da quando José Mourinho è sulla panchina della Roma, con zero reti segnate negli ultimi quattro incontri. La sconfitta di misura contro la Lazio rischia di costare cara al tecnico lusitano, che ha aperto da tempo al rinnovo di contratto con la Roma.

Scenario che si allontana secondo quanto scrive quest’oggi ‘Il Romanista’, la famiglia Friedkin sarebbe furiosa dopo la deludente prestazione nel Derby. Ora le possibilità di rinnovo contrattuale per José Mourinho sembrano calate drasticamente, con la sensazione che il ciclo si sia esaurito così come per Tiago Pinto, pronto a salutare da febbraio. L’attenzione della proprietà statunitense è rivolta principalmente verso le prossime sfide in campo ed arriva un segnale chiaro da Trigoria. Ieri ad assistere all’allenamento c’era Ryan Friedkin a bordo campo.